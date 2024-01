Hace días, digamos que nos están incentivando a usar de nuevo mascarillas, y en principio el Gobierno del Estado proponía imponer su uso obligatorio en los centros sanitarios de forma unitaria en todo el país.

Algunos de los consejeros de sanidad de las comunidades autónomas no lo han viso necesario y no hay acuerdo, dicen que prefieren dejarlo sólo como una recomendación. Algunos y algunas de las responsables en materia sanitaria de las comunidades manifiestan que se ha tomado esta decisión de manera "improvisada, sin rigor, y sin seguir el procedimiento". Otras han declarado que "no habría que tener necesidad de obligar", sino que "deberíamos ir con una mascarilla en el bolsillo para no infectar a las personas que están a nuestro alrededor", y ya para finalizar el recorrido de las políticas, una presidenta acusaba al Ministerio de Sanidad de inacción ante la situación en los centros de salud y de tratar ahora de "llamar la atención" con "ocurrencias" para demostrar "quién manda". Eso sí, en su comunidad lo ha dejado en manos de cada centro sanitario: "Saben qué tienen que hacer", ha afirmado, “cada circunstancia es distinta" en cada centro, por lo que, de adoptar la decisión, "tendrán facilidades para que se pongan mascarilla si lo ven razonable".

¿O sea que lo que dice el Gobierno de que sea obligatorio en todos los centros sanitarios es una “ocurrencia” y se les acusa de vulnerar los derechos ciudadanos al crear una obligatoriedad, pero si la decisión la toman los centros ya no vulneran nada? Y eso de llevar la mascarilla en el bolsillo... A ver, en el bolsillo no sirve para nada, y está demostrado que el civismo y la responsabilidad de muchos ni se le supone, ni está ni se le espera.

Las ciudadanas y ciudadanos estamos vendidos con los políticos y políticas que nos han tocado. Nunca anteponen los intereses del pueblo, siempre lo más importante son los beneficios, sean monetarios, materiales o de partido. Nos queda lejos aquel mayo de 2011, nuestras mentes han olvidado que hay quien lo sitúa como el principio del cambio de la vieja a la nueva política, aunque quizás esta nueva política la hemos perdido por el camino.

Josep Sanfeliu Sarri es socio de infoLibre.