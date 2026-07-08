Nuevos dictadores

Ya no son generales o coroneles, no utilizan la violencia, ni encierran en campos de concentración. Son expertos en manipulación. Distorsionan la información hasta convertir la mentira en verdades a fuerza de ocupar las cabeceras de los medios de difusión que han comprado. La prensa como cuarto poder.

Su objetivo es el ciudadano acrítico, el que se autorretrata ni de izquierdas ni de derechas. Ni negro ni blanco, ciudadano temeroso o desclasado rencoroso, propenso a ser un hooligan de cualquier ideología. El ciudadano crítico es un peligro, hay que reconvertirlo en súbdito obediente que no pregunte. No debemos olvidar que el núcleo de las huestes fascistas en Italia, o aquí los falangistas, se nutrían de desclasados, obreros ignorantes o burguesía venida a menos, que odiaban a los aristócratas pero pronto los sustituirían. Lo hemos visto con Milei en Argentina, EEUU con los votos de muchos desclasados que aspiran a ser admitidos en el mundo que manda, el sajón. Utilizan el falso patriotismo envueltos en banderas, para vender la patria al mejor postor y de paso quedarse con la comisión.

Prefieren retornar a un pasado en el que el pobre era sumiso, bajaba la cabeza y pedía perdón antes de abrir la boca

Este nuevo poder —llamado neo-liberal— que dice representar al nuevo capitalismo, muy alejado de los orígenes de la Ética protestante de Max Weber, es pragmático y presume de odiar las ideologías, sobre todo la socialista, por una simple razón: no quieren repartir sino acumular riquezas. Proclaman que el Estado no debe intervenir y defienden la libertad, pero la libertad del más rico, el nuevo aristócrata, que según su ideología es el que debe mandar. Las redes sociales —que dominan— han sustituido a mítines políticos y asambleas de debate y engañan a los tibios, inoculando un conformismo que bloquea cualquier cambio. Prefieren retornar a un pasado, en el que el pobre era sumiso, bajaba la cabeza y pedía perdón antes de abrir la boca.

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Eduardo Vázquez Martul es socio de infoLibre.