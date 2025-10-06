El odio solo acaba en fascismo

Pertenecí a la Iglesia católica por obligación de aquellos 40 en los que nací. En mi ya tercera edad no creo ya en nada, pero tampoco niego nada por esas muchas dudas que se presentan cuando tienes tiempo para pensar. Excepto algo que siempre me negaré a aceptar, el fascismo o la negación de todo. Pero hay algo que es incuestionable, el cristianismo nos deja una estela de espiritualidad posible que cada uno aplicará como crea, y un arte maravilloso en pintura, música o escultura además de unos valores humanos que hoy parece que se pierden, la ética, la moral, la dignidad y el buen hacer en una vida es algo que nadie puede negar. Y en mi vejez echo de menos algo que se consiguió o nos obligaron a cumplir, no lo sé, pero que se pierden por un sumidero de materialismo puro sin límites y sin castigo posible al exceso. Y esa espiritualidad la veo hoy destruida en poder de un materialismo salvaje y único.

Al mismo tiempo que se pierde cualquier idea espiritual, que no quiere decir religiosa, pero a veces está ligada, nos encontramos con un país dividido con un peligro que ya conocemos, y basado en un materialismo político que nos puede llevar a un desastre muy conocido por los que peinamos canas o ya ni eso. Y es que el odio que destila la actual y única derecha, que es la misma hoy que ganó aquella batalla cruenta, en las manos de personajes de muy poca categoría, llámense Aznar, Ayuso, Abascal, Feijóo, Aguirre, MAR y otros muchos que vemos a diario subidos a un trono para disparar odio exclusivamente sin aportar ni una sola idea que pueda ayudar a mejorar un mundo excesivamente peligroso, todo ello nos puede llevar a un enfrentamiento que ellos no miden, porque su único objeto hoy es eliminar al que gobierna para colocarse así a ¿gobernar? No lo parece.

Y es que el odio que destila la actual y única derecha (...) tiene como único objeto eliminar al que gobierna para colocarse así a ¿gobernar?

Pero el último hecho de la Flotilla de Gaza ha dado frases de Ayuso que alguien debería corregir, porque ella es una persona sin preparación que solo desea llegar a liquidar a Sánchez, que la lleva muchas traineras en categoría política y humana, pero que en la capital triunfa sin que muchos podamos entenderlo. Y esas frases de insulto a quienes están temiendo hasta por sus vidas por defender tantos asesinatos de civiles y niños producen temor a que ese odio que destila esta señora se nutra de gentes ignorantes que no conocen aún nuestra historia trágica con muchos muertos en cunetas que se tratan de ocultar por una ley de memoria que temen solo por perder algún voto de los seguros de un ejército civil reforzado por medios y jueces de todos conocidos. Por cierto, a los que no se puede criticar excepto si les molestan a ellos. Todo muy democrático… Y a todo ello se añade un Trump dispuesto a confirmar su fascismo cargándose una de las democracias más antiguas del globo. Lo que confirma la ruta de conmoción política que se oculta encima de nuestras cabezas. Y ese odio que expresan las críticas de Ayuso alberga además el desprecio a esos seres humanos que incluye a niños muriendo solo por el hecho de que en su espacio alguien quiere construir un resort de lujo además de lo que encierra políticamente, posiblemente acompañado para ese fin bajo el uso de Hamas como culpable máximo.

Y estos párrafos se pueden unir al primero porque hubo un tiempo en que se hablaba de un Dios que podía castigarnos algún día. Hoy ya no existe porque los que nos pueden castigar están cercanos dentro de algún fondo buitre o en una institución sionista que con su dinero se erige en el nuevo dios, esta vez en minúsculas, que les premiara en el futuro si obedecen a sus designios meramente económicos. Y, por cierto, esos sionistas supongo que tienen su propia religión judía, pero parece que tampoco la escuchan. No soy un ingenuo y sé que nadie liga las creencias religiosas con la política o las guerras, pero simplemente acabo con un pensamiento, duda o consulta:

¿Piensa alguien que su odio los llevará a la victoria política, o solo buscan renovar el fascismo? Porque ese fascismo es la mayor derrota de la dignidad humana al quedar sometido a un poder basado en la fuerza.

____________________

Cesar Moya Villasante es socio de infoLibre.