Resulta curioso observar cómo los que han defendido el comportamiento del Estado de Israel en Gaza sean aquellos que no condenan el franquismo; es decir, los mismos que en los años cuarenta hubieran denunciado a los ciudadanos judíos a la Gestapo. Es la primera paradoja a la que los israelíes, judíos o no, deberían atender para saber qué amistades apoyan lo que sucede en Gaza.

Hilando con lo anterior hay que recordar que IDA, ferviente defensora del hacer militar del gobierno israelí, sostiene que quienes defienden el fascismo están en el lado correcto de la historia. Que IDA sea un monumento a la desfachatez de la ignorancia y que, según algunos tertulianos televisivos, IDA se crea lo que dice, no la eximen de la irresponsabilidad política de sus palabras ni tampoco la eximen los triunfos electorales; del mismo modo que el triunfo electoral de Hitler no lo exime de las atrocidades que dirigió. Así pues llegamos a la segunda paradoja, a la que la ciudadanía que vota a IDA debería atender antes depositar sus papeletas electorales.

Los patrioteros de toda patria que dicen "siempre mi patria" están rindiendo pleitesía a Trump, que no reconoce otro derecho más que la fuerza de su ejército para inmiscuirse en las patrias de los otros

Respecto de la irresponsabilidad moral, su asesor del Opus Dei la disculpará dado que actúa según cree; es decir, el pecado, según su asesor del Opus Dei, no es la naturaleza de los actos y palabras, sino la conformidad de esos actos y palabras con la conciencia. ¡Ancha es Castilla... para los que detentan el poder! Tercera paradoja, no juzgan del mismo modo a los que piensan diferente.

Los patrioteros de toda patria, chica o más grande, que dicen "siempre mi patria", están rindiendo pleitesía al que no reconoce otro derecho más que la fuerza de su ejército para inmiscuirse en las patrias de los otros. Estos patrioteros, desvestidos de sus banderas patrióticas, grandes o pequeñas, han quedado en evidencia gracias a su alabado Mr. Trump. Cuarta paradoja, un desaforado y bélico patriotero, Trump muestra las débiles costuras de todos los patrioteros de aquí y de allá.

José Amella es socio de infoLibre.