Otro Pío XII en el Vaticano

Hace mucho que le tengo echao el ojo, he pasado semanas husmeando quién es y reconozco que al principio me engañó:

—Matemático, licenciado en no sé cuántas cosas, prior de los Agustinos, misionero en Perú! ¡En fin, que ni Noelia Núñez, la joven prodigio del PP, acumula tanto mérito!

La propaganda que hacen de él sus afines consiste en multitud de vídeos en los que, además de servir para echarte tinta de calamar en toh loh morroh, aparece como una especie de Cristo ya que, mientras ayuna y reza (textual), le son revelados los pecadores a quienes debe despedir.

A medida que pasaba el tiempo, León XIV comenzaba a enseñar la patita negra aún enharinada. Lo primero que hizo fue quitarse de encima a Tagle, el más progresista de los papables, que había defendido públicamente a los trans y a los homosexuales. Y era amado en Filipinas, país azotado por la prostitución infantil. Tagle es también defensor del aborto y de las distintas opciones familiares.

En uno de los vídeos, el Papa salivaba cuando se refería a San Josemaría Escrivá de Balaguer para ensalzar al Opus Dei, al cual Francisco no podía ver y había quitado competencias. En otro se fotografiaba con Kiko Argüello, caudillo de una filial del Opus llamada los Catecumenales, cuyo objetivo consiste en parir hijos a mayor gloria de la Iglesia.

Para el día en que escribo estas líneas, el Papa Francisco había convocado a representantes del colectivo LGTBI, a los cuales el nuevo Santo Padre, iluminado sin duda por el Espíritu Santo, se ha negado a recibir

León no ha condenado el genocidio de Palestina y, como si de un chiste se tratara, solo ha tenido palabras de consuelo para los fieles de la parroquia católica de Gaza.

El comandante en jefe de la Iglesia está haciendo limpieza (en catalán decimos fer dissabte), desprendiéndose de todo lo inútil o perjudicial. Ha puesto de patitas en la calle a un obispo cuyo crimen consistía en tener mujer y dos hijos.

En honor a la verdad (o quizá a la propaganda) parece que el Papa también ha castigado a un montón de clérigos que han metido mano en el Banco Ambrosiano, comprándose ostentosas propiedades. O bien se han quedado con el dinero del cepillo de los pobres. O han robado obras de arte.

Lo creo, aunque esto último no casa con su fervor por el Opus, gran amante del lujo, que funciona como una secta, para la que trabajan personas esclavizadas, gentes de segunda clase como mujeres insignificantes dedicadas a las tareas domésticas, cuyo cometido en la vida es fregar y barrer.

Mercè Carandell Robusté es socia de infoLibre.