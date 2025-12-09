"Puxa Europa", una candidatura cultural

Cuna de un itinerario universal, el Camino de Santiago, que a su vez fue cuna de un arte único como el prerrománico Arte Asturiano, Asturias se propone ahora como Capital Europea de la Cultura en el año 2031. Su reclamo se titula “Puxa Europa. The future is now!”. “Puxa –palabra asturiana para dar fuerza, ánimo a un interés– es una llamada de urgencia al terrible escenario que tenemos; Europa se juega mucho y la cultura tiene que tener un papel mucho más protagonista”, señalaba días pasados el coordinador de la candidatura, Pepe Mompeán. El equipo promotor de la misma, que lidera Rodolfo Sánchez Farpón, finalizada la redacción del gran libro que argumenta el porqué de la candidatura, diseña ahora su llamada mientras la traduce a otros idiomas.

Unir Europa es el principal objetivo que presenta la candidatura para que la capital asturiana, Oviedo, logre ser la Capital Europea de la Cultura en 2031. Una Europa que pasa por momentos de amenazas después de tres años y medio de la invasión de Rusia intentando apropiarse de Ucrania (Vladimir Putin ya habla de una guerra contra Europa); también sufre la polarización por su división política, la agresividad de sus disidentes interiores y las desigualdades que hoy se ven en una Europa que va perdiendo protagonismo entre las grandes potencias, explica el documento que ha elaborado la candidatura. De ahí que el Puxa sea una llamada de urgencia, curativa.

Para presentar a nivel nacional la candidatura, el diario regional La Nueva España ha programado un evento en el Movistar Arena, en la plaza de Felipe II de Madrid, que se celebrará este próximo miércoles día 10. Durante el mismo dará a conocer la candidatura y ha programado un coloquio sobre su propuesta.

Quisiera recordar un buen número de antecedentes en el sentido de traer a nuestro país un acontecimiento de estas características. Además de ser la raíz primitiva del universal Camino de Santiago, Oviedo ya fue designada Capital Mundial del Queso en 2021 al acoger los "World Cheese Awards". Y el pasado 2024 lució ya la capitalidad española de la gastronomía. Iniciativas como la de ahora ha habido otras en la comunidad astur, como por ejemplo la de Asturias Capital Mundial de la Poesía, organizada cada primavera por el veterano periodista Graciano García, quien ya había lanzado los premios Príncipe/Princesa de Asturias, con repercusión mundial; también, recientemente, consiguió que la candidatura de La Cultura Sidrera Asturiana, con un lenguaje característico propio, fuese considerada monumento inmaterial de la Unesco, reconocimiento declarado por el organismo de las Naciones Unidas el pasado verano.

Fernando Granda es socio de infoLibre.