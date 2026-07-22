Con profundo estupor he podido leer que Emilio García Cancho Murillo, persona en cuya selección para el acceso a la carrera judicial participamos personas como el querido y admirado José Antonio Martín Pallín y yo mismo en 1999, y que fue elegido presidente de la Audiencia Provincial de Badajoz el 23 de julio de 2025, había andado por ahí haciéndose selfies con un político de extrema derecha en 2023.

Resulta incomprensible que el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, advertido suficientemente de la trayectoria de este juez, facilitara su designación para presidir la Audiencia, e incluso no recabara antecedentes al respecto, siendo conocida su animosidad contra el presidente del Gobierno, y tuviera incluso relación con el proceso del danzarín profesional D. David Sánchez Pérez Castejón, ya que era decano y superior gubernativo de la jueza instructora de la pieza principal, según es público y notorio.

En España los jueces en su juramento de toma de posesión se obligan expresamente a administrar recta e imparcial Justicia en nombre del rey

Mi propuesta personal (coincidiendo con el catedrático de Derecho Penal y ex letrado del TC Antonio Cuerda) es que en las sentencias conste el sentido del voto de cada juez, además de la posibilidad de voto particular, en tanto se regula de lege organica ferenda la posibilidad de que los jueces y fiscales puedan pertenecer a partidos políticos, sin necesidad de esconder su opinión política o religiosa, de modo que los ciudadanos puedan recusar por animosidad, si es que se hubiera incumplido el deber de abstención.

En España los jueces en su juramento de toma de posesión se obligan expresamente a administrar recta e imparcial Justicia en nombre del rey.

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José Folguera Crespo es magistrado jubilado y socio de infoLibre.