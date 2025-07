Vox y PP, la misma cosa es

Hace unos días se publicó un artículo mío que titulaba Con la que está cayendo…. En él me planteaba las opciones que tenía el presidente del Gobierno, tras el conocimiento de los casos de corrupción que, en estos momentos, le salpican. Después de varias consideraciones, concluía que Pedro Sánchez debía intentar llegar al final de la legislatura, eso sí, tomando ciertas medidas. Hoy, después de presenciar el pleno que ha tenido lugar en el Parlamento, me ratifico en lo dicho.

Probablemente, las medidas anunciadas por el presidente puede que no sean suficientes y tal vez no se lleguen a aplicar con la rotundidad necesaria, pero después de ver la primera intervención de Feijóo, dura en las formas, aunque vacua en su contenido, seguida de la infame réplica que ha hecho en su segunda intervención, da miedo pensar que esta casta pueda llegar al poder. ¡Qué espectáculo! Autoproclamándose adalides de la honradez, cuando son el más vivo ejemplo de la indecencia. Obviaré recordar su pasado, y relatar su presente no creo que se les escape a los lectores de infoLibre.

El PP y Vox se retroalimentan el uno al otro y no me cabe duda alguna que sus votantes tienen una ideología muy, muy similar

Dicen algunos medios de comunicación que el PP le está haciendo el trabajo a Vox, ocasionando que el electorado se incline por el original, en lugar de por la copia; aquí disiento, el original es el PP y Vox su sucursal. En lo que a la estrategia que cada uno emplea para la obtención de votos, que les permita una cierta supremacía de una formación sobre la otra, evidentemente mantienen una cierta distancia que les diferencia; en lo que a ideología se refiere, no veo ninguna diferencia sustancial, aunque el PP pretenda aparentar lo contrario. Se retroalimentan el uno al otro y no me cabe duda alguna que sus votantes tienen una ideología muy, muy similar. Mientras el hipotético líder del PP intenta contentar a la jefa y a sus cortesanos, bebiendo de su descarada desmesura para que le pasen la mano por el hombro, Abascal interpreta el papel de patriota ofendido, aunque en el fondo a lo único que aspira es a poder llegar a su retiro sin haber dado un palo al agua en toda su vida, riéndose de la España que madruga de verdad.

Pero, ¿qué diferencias ideológicas sensibles presentan entre sí los votantes del PP y de VOX? Sinceramente, no soy capaz de encontrarlas. Repasemos algunos temas y pensemos si tienen diferencia de posicionamiento: aborto, matrimonio homosexual, eutanasia, inmigración, sanidad, educación, ayudas sociales, salario mínimo, revalorización de pensiones, jornada laboral, privatizaciones, genocidio en Gaza… Que alguien me ilustre si es que estoy equivocado.

Cincuenta años después de la muerte del dictador, en España hay millones de nostálgicos de la España Una, Grande y Libre que quisieran acabar con los rojos, si no puede ser en las urnas, por el medio que sea, “el que pueda hacer, que haga”, como pidió su líder espiritual.

________________

José Ramón Berné es socio de infoLibre.