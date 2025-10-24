Sorteamos entradas para ver el ballet ‘La Fille mal gardée’ en 15 ciudades de España con Cine Yelmo

Desde infoLibre invitamos a nuestros socios y socias a participar en el sorteo de entradas dobles* para ver el ballet ‘La Fille mal gardée’ el miércoles 5 de noviembre de 2025 en cine Yelmo. Para participar rellena este formulario con los datos necesarios (nombre, apellidos, e-mail y ciudad a la que quieras asistir). La fecha tope para participar es el 4 de noviembre de 2025. El pase será a las 20:15 horas en los cines Yelmo de tu ciudad. Las personas ganadoras** recibirán la confirmación por e-mail.

Se proyectará en 15 ciudades de España: Álava (Boulevard), Albacete (Imaginalia), Alicante (Puerta de Alicante), Almería (Roquetas), Barcelona (Westfield La Maquinista), Cádiz (Área Sur), Gijón (Ocimax), Madrid (Ideal, Plaza Norte 2), Málaga (Vialia, Rincón de la Victoria), Oviedo (Los Prados), Tarragona (Parc Central), Valencia (Mercado de Campanar), Vigo (Travesía Vigo), Santa Cruz de Tenerife (Meridiano), Las Palmas (Las Arenas).

La prestigiosa compañía The Royal Ballet regresa con una carta de amor a la campiña inglesa: ‘La fille mal gardée’, un ballet de Frederick Ashton sobre una joven de naturaleza caprichosa que ansía casarse con su amado. La obra se podrá en directo desde la pantalla de cine Yelmo.

Esta obra fue estrenada en 1960 en Covent Garden y conquistó en seguida a todo Reino Unido. Está inspirada en el ballet clásico francés de Jean Dauberval. Es una versión del visionario Frederick Ashton, que combina un humor exuberante y un retrato afectuoso y delicado de la vida rural. Además, los coloridos diseños de Osbert Lancaster iluminan la representación y llenan de encanto esta carta de amor a la campiña inglesa.

Está construido como una pieza de relojería compleja, con una coreografía muy exigente que pone a prueba a los mejores bailarines del mundo. Múltiples piruetas, grandes elevaciones y un ágil juego de pies. Incluye elementos de la danza folclórica tradicional, desde la danza del palo de mayo hasta una danza de zuecos de Lancashire.

Se emitirá a través de +Que Cine, que es la ventana de Cine Yelmo dedicada a concentrar los eventos, planes culturales y todos los contenidos alternativos a la cartelera convencional.

Entradas ya a la venta en la web de Cine Yelmo.

*Sujetas a disponibilidad del cine

**Los ganadores serán escogidos a través de una herramienta de selección aleatoria entre todos los participantes del sorteo. No se podrá requerir el valor del premio en efectivo