Víctor Guillot: “Pedro Sánchez se ha convertido en el adalid de la socialdemocracia en Europa”

Víctor Guillot acaba de incorporarse al panel de analistas de infoLibre. Como periodista y programador cultural ha desarrollado su carrera en Asturias, en el Centro de Interpretación de Cine del Principado y en el periódico La Nueva España, entre otros medios. Es colaborador del programa de Julia Otero en Onda Cero. Sobre la visita de Pedro Sánchez a China de esta semana afirma que “no es casual”. Recuerda que lleva visitando el país recurrentemente en los últimos años y destaca también el papel del expresidente Zapatero: “Cada tres o cuatro meses está en una cumbre en China o es invitado por un instituto internacional chino”. En su opinión, esto otorga un valor a España dentro de Europa en el contexto de la guerra arancelaria comenzada por Donald Trump.

Toma de posiciones del Gobierno ante la guerra arancelaria

“Donald Trump está demoliendo el ordenamiento jurídico internacional, las reglas de comercio y de defensa, y eso obliga a la Unión Europea a tomar decisiones, pero también sus relaciones internacionales con otros imperios. Una de las palabras que vamos a escuchar más a lo largo de los próximos años va a ser esa, imperio. Pedro Sánchez y el ministro de Asuntos Exteriores, Albares, han sabido tocar las teclas o las notas de la gramática de la política internacional. Saben elegir las batallas que pueden disputar y, en algunos casos, que pueden ganar. Pedro Sánchez conoce perfectamente la gramática de la Unión Europea. Se ha convertido prácticamente en el adalid de la socialdemocracia dentro de ella y España en su oasis. Al mismo tiempo ha tendido todos los puentes necesarios para poder interlocutar con todos los actores principales de la escena internacional. No es casual que, en la anterior visita de Pedro Sánchez a Pekín, Xi Jinping, el presidente de China, lo recibiera en el estanque de los peces rojos que tiene mucho de simbólico. Es decir, cada vez que Pedro Sánchez acude a China, aletean los peces rojos en el estanque del palacio presidencial”.

Nueva pinza euroasiática

“Yo no descartaría hablar de una pinza euroasiática al mismo tiempo que se está desarrollando otra entre Donald Trump y Vladimir Putin. Mientras Rusia y Estados Unidos están mirando hacia el gran norte, hacia el Ártico, España y la Unión Europea miran hacia la Ruta de la Seda. China está desarrollando desde hace más de una década una nueva ruta de la seda que conectaría con Pakistán, con Irán. Tiene intereses importantísimos en el puerto de Trieste y esto casi nos devuelve a una visión geopolítica donde el Mediterráneo, donde el Mar Arábigo, cobran un protagonismo inusitado y donde España tiene muchas cosas que decir”.

El patriotismo de Vox y los aranceles

“No me sorprende que Vox y Santiago Abascal hayan defendido los aranceles que ha impuesto Donald Trump. La economía de Vox parte también de una visión proteccionista y nacionalista en todos los órdenes. Que cada país defienda lo suyo parece que tiene más lógica para ellos que la idea de una solidaridad entre estados y un libre comercio que facilite el flujo de capitales y de personas. Reprocharle a Vox lo que es en sí mismo me parece absurdo. Cualquiera que tenga una ideología fascista o nacional socialista entenderá que la política arancelaria de Trump es la que tiene sentido para proteger sus intereses. De la misma manera que la política arancelaria que exprese Vox será muy similar respecto a los aranceles que imponga España a otros países. Pero claro, todo esto en el fondo es absurdo porque no se va a dar. Pone de manifiesto que Vox no tiene ni una estrategia política, ni una ideología real con los intereses de su país y del conjunto de la Unión Europea. Es decir, es un satélite que en el orden de la geopolítica y de la estrategia económica está completamente perdido, fuera de órbita”.

Posibilidad de pactos de Estado entre PSOE y PP

“Lo primero que tendríamos que decir al Partido Popular y Alberto Núñez Feijóo es que bienvenidos a los pactos. Sin embargo, el PP no está en la órbita del multipartidismo y eso es un problema. El bipartidismo ya pasó. Hay que preguntarse si el Partido Popular de Feijóo está por la labor de pactar no solo con el Partido Socialista, sino también con el PNV, Junts, Bildu, porque esa es la lógica y la dinámica de nuestro modelo parlamentario en los últimos diez años. Lanzar la propuesta, como ha hecho Alberto Núñez Feijóo, de alcanzar un diálogo en política internacional en el contexto de una guerra arancelaria siempre será positivo, pero ¿qué visión del mundo tiene el Partido Popular? En noviembre el Grupo Parlamentario Popular Español en el Europarlamento votó en contra de la Comisión Europea de Ursula von der Leyen únicamente para tumbar a Teresa Ribera como vicepresidenta primera de la Comisión. Si el Partido Popular no tiene capacidad para tener una visión europea de la política, cómo va a tener capacidad para tener una visión internacional de las grandes corrientes y los grandes conflictos que hay en el mundo”.

Cuánto poder tiene Trump

“Hasta la llegada de Biden y desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha sido de alguna manera el país que establecía el criterio de ejemplaridad de lo que era una democracia liberal por su arquitectura constitucional de pesos y contrapesos. Trump quiere romperlo. El mundo ahora mismo está planteándose qué medidas de contención puede establecer para que Donald Trump no destroce sus economías. Trump se comporta como un presentador de televisión muy consciente de que la política cada día tiene más elementos del espectáculo. Es capaz de acaparar toda la atención las 24 horas de todos los días del año. Pero el Poder Judicial funciona. Jueces federales y de algunos estados han suspendido la aplicación de algunos decretos. La derecha en EEUU no es un bloque homogéneo, tiene grietas. Y tras la Conferencia de Acción Política Republicana, hace dos meses, vimos que el republicanismo de los Bush y los Cheney está reaccionando ante las medidas de Trump. Las grandes empresas, las que producen coches, las que forman parte de eso que se llama la economía real se han distanciado de él y han alertado del peligro que supone. Estados Unidos es mucho más diverso, mucho más complejo de lo que puede encerrar un simple titular. Y esto solo acaba de empezar”.

Conversaciones de paz y dinero

“Cuando Marco Rubio se reúne con el ministro de Asuntos Exteriores ruso en Riad, no solamente se reúnen dos representantes políticos, a su lado están los representantes de los fondos de inversión más importantes del planeta. Además lo hacen en el país donde está el fondo soberano más importante del mundo, que es el del príncipe heredero de Arabia Saudí. Ahí no se está decidiendo la paz en Ucrania, por ejemplo, ahí se está decidiendo el futuro de los fondos de inversión. Estos planifican de quince en quince años como mínimo. Lo que se estaba decidiendo no era tanto si todo el este de Ucrania va a ser parte de Rusia o no, si Zelenski debe continuar como presidente de Ucrania o no, sino hacia dónde deben ir dirigidos los fondos de inversión que quieren cambiar las reglas y el orden del mundo”.

Nueva necesidad de defensa europea

“Decir que es una posición sobreactuada la de la Unión Europea cuando plantea la necesidad de establecer una política de seguridad y defensa común, desde luego que no es cierto. Yo creo que está empezando a ser muy meditada. España tiene que acelerar hasta llegar al 2% su compromiso de financiación en la OTAN y lo va a hacer y va a arrastrar al conjunto de fuerzas políticas dentro del Parlamento español para conseguirlo. Sabemos también que los vínculos de la Unión Europea con China se van a fortalecer y que eso genera una serie de nuevos equilibrios internacionales. Europa vuelve a sus orígenes, a Bizancio, a Oriente, a la Ruta de la Seda, a la ruta de Marco Polo. Y esto va a ser fundamental para entender el orden económico y político internacional de las próximas décadas. La política de los estrechos, de Suez y Panamá, cobra un protagonismo y un relieve que nos remite casi a la Primera Guerra Mundial”.

Capacidad operativa de Europa

“Si Europa está o no preparada para hacer frente a una guerra arancelaria, también está todavía por ver. Pero las instituciones comunitarias han demostrado suficiente habilidad y agilidad para responder a los aranceles que aprobó esta semana Donald Trump. La UE siempre se ha debatido entre incorporar a más Estados o que los Estados miembros transfirieran más competencias de su soberanía a una organización supranacional. La política de la ampliación genera menos problemas políticos. Explicar al electorado, también de izquierdas, la transferencia de competencias es muy complejo. ¿Qué queremos ahora? ¿Una política europea más integrada o mantener el status quo? La Unión Europea siempre se ha integrado o ha incrementado sus competencias a base de crisis, la económica y la de la pandemia. Ni Ursula von der Leyen ni la Comisión ni los Estados miembros todavía se han sentado para definir en qué quieren invertir ese plan de 800 millones de euros que probablemente hasta se quede corto para acelerar las políticas de seguridad y defensa entre los Estados miembros de la Unión”.

Fortaleza de la ultraderecha

“Cuando uno observa las intervenciones parlamentarias de los diputados de Vox se da cuenta de que su capacidad para intervenir en la economía es nula. Sus conocimientos del funcionamiento institucional del Estado ridículos. No saben el material con el que trabajan, no conocen el género. Triunfan por un discurso destructivo. Creo que ha calado una idea que yo llamo el arrebatamiento. Es decir, han logrado transmitir a una gran parte de la sociedad que se les ha arrebatado algo, que la democracia liberal no ha funcionado para las nuevas generaciones que votan. La clase media como consecuencia de la crisis económica del 2008 perdió poder adquisitivo. Se ha demostrado que la socialdemocracia es un pilar, y lo reconoce hasta la Democracia Cristiana, fundamental para el desarrollo económico de la Unión Europea. Y que cuanto más fortalecidas están las instituciones políticas el progreso económico y la cohesión social también crecen. Pero la extrema derecha ha sabido adaptarse a las redes sociales, ha sabido convertirse en una factoría de bulos lo suficientemente eficaz como para condicionar resultados electorales”.

Cuando los ultras gobiernan

“El problema es qué es capaz de hacer la extrema derecha cuando llega a las instituciones. No es capaz de hacer tanto. Y tenemos el ejemplo en Georgia Meloni ya. Ella viene de la extrema derecha y supo articular muy bien su discurso a través de las redes sociales, supo canalizar todo el descontento social e inyectar esa idea del arrebatamiento que indicaba, pero en el marco de la política internacional se encuentra completamente aislada o subordinada a lo que suceda en la Comisión Europea o en los Consejos Europeos. Me gustaría saber qué papel va a jugar Italia con Georgia Meloni en el gobierno en el marco de la guerra arancelaria. Probablemente ninguno”.

Voces de izquierda en Twitter

“Que Elon Musk haya comprado Twitter y haya modificado los algoritmos es un hecho, pero yo parto de otra premisa. Aunque Twitter sea una marca propiedad de Elon Musk, el contenido de Twitter lo hacen quienes participan en Twitter. Desertar de Twitter, desde mi humilde punto de vista, fue un error por parte de algunos colegas o incluso por parte de algunas instituciones. Cuando tú dejas de ocupar un sitio, tu adversario o tu competidor lo acaba ocupando. Irse de Twitter lo único que hace es convertir a Twitter en una burbuja todavía más gruesa en la que permee menos la información. Los que se fueron libremente de Twitter están regresando y bienvenidos sean. Cuantos más, mucho mejor. Yo siempre comparo las grandes corrientes de pensamiento con ballenas que van despacio, pero van flotando, van navegando, van haciendo su ruta. Y Twitter no es la herramienta de Elon Musk. Twitter es el mar o el océano por donde esas ballenas van circulando. Por lo tanto, es ridículo negar el mar. Es ridículo negar el océano. Las ideas se mueren si no siguen circulando. La democracia es comunicación. La izquierda, y en términos generales, los que defendemos la democracia liberal, cometeríamos un grave error si nos aislamos”.

Importancia electoral del feminismo

“Pedro Sánchez gobierna por dos factores, Cataluña y el voto de la mujer. Y esto tiene que hacernos pensar seriamente qué país tenemos. Los derechos de las mujeres ni siquiera ya son minoría, son la mitad de este país. A la izquierda todavía le cuesta entender que hay un campo de lucha y de conquista de derechos sociales y políticos de la mujer. Acabamos de ver hace poco la sentencia que, en apelación, exoneró de toda responsabilidad a Dani Alves de un supuesto delito de agresión sexual que provocó la reacción de la vicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero. Lo único que hizo fue poner encima de la mesa una verdad como un campanario de grande. Y es que la ley del sí es sí ha servido para defender los derechos y la dignidad de las mujeres, pero se queda insuficiente. La interpretación que los operadores jurídicos hacen de esa ley todavía sigue siendo muy restrictiva. Creo que María Jesús Montero fue lo suficientemente inteligente como para reivindicar una de las principales luchas de las mujeres, que es su dignidad y su integridad física y sexual. La ministra defendió y dio la cara por esa víctima”.

La gran minoría de la discapacidad

“Ese mismo discurso para las feministas y para los que somos feministas, que estamos llegando demasiado lejos, también se dice para las personas que tenemos una discapacidad. Yo tengo una discapacidad y por lo tanto sé perfectamente que somos un estorbo para una gran parte de la sociedad. La misma política de cuotas que critican para las mujeres la han criticado para las personas con discapacidad. Como conozco el mundo de la discapacidad bastante bien, me sorprende siempre que los partidos políticos, en su sentido más pragmático y realista, no hacen el cómputo de los votos, a veces de la manera más acertada. En España hay cuatro millones de personas con algún tipo de discapacidad, más sus familiares. Todos los ciudadanos y todas las ciudadanas de este país en algún momento pueden ser personas con discapacidad, en algún momento pueden ser inmigrantes, en algún momento pueden estar enfermos, en algún momento serán dependientes cuando sean muy mayores. La democracia liberal es el triunfo de los derechos de las minorías. En unos tiempos donde la vida cada vez se prolonga más y se acelera más, si la izquierda y la democracia liberal no es capaz de elaborar un discurso humanista con una visión de las nuevas tecnologías y de las redes sociales que tengan adheridas a su piel o a su superficie un propósito humanista es mucho más fácil que el discurso ultraderechista triunfe”.