Oportunidades laborales gracias a la electrificación y la eficiencia en los hogares

El Campus Iberdrola en San Agustín de Guadalix (Madrid) es un espacio para las segundas oportunidades. A finales de 2025, la compañía eléctrica inauguró en su centro de formación el Espacio Instalador, un centro técnico de vanguardia que apoya la formación de instaladores en tres áreas de gran empleabilidad: aerotermia, puntos de recarga de vehículos eléctricos y solar fotovoltaica. Se trata de una iniciativa orientada a fomentar la formación y el empleo en profesiones clave para la transición verde, al tiempo que garantiza la inclusión laboral de personas que han perdido su empleo y se han visto en la obligación de reciclarse a la mitad de su carrera profesional.

El Espacio Instalador de Iberdrola nace también para dar respuesta a una demanda cada vez más urgente entre las empresas dedicadas a la instalación de aerotermia: la falta de relevo generacional en el sector y la consecuente escasez de trabajadores formados en este ámbito. Se trata de un perfil profesional poco frecuente, pero vital para afrontar con éxito y rapidez la electrificación de viviendas y otros edificios.

El desarrollo de este espacio de formación nació de la escucha de las necesidades de AGREMIA (Asociación de Empresas del Sector de las Instalaciones y la Energía). La asociación empresarial echaba en falta un modelo formativo más completo y menos obsolescente, capaz de poner en el mercado laboral a instaladores versátiles y capaces de adaptarse a un sector con una tecnología cambiante. Para dar respuesta a este reto, el centro cuenta con equipos de última generación de los principales fabricantes y está diseñado para evolucionar de forma continua, incorporando las novedades tecnológicas más relevantes del sector. Las diferentes aulas del espacio cuentan con prototipos de instalaciones de aerotermia de distintas marcas y un simulador de realidad virtual para proporcionar a los alumnos la formación más práctica posible.

Reinventarse en el sector del futuro

Milagros Poza Villalba es una de las responsables del Proyecto Cantera, de AGREMIA, y explica que “este un sector con una problemática muy grande de falta de profesionales. Todos los días nos llaman empresas buscando técnicos, porque hay muy pocos en el mercado. El Proyecto Cantera se centra en formar a gente joven para este trabajo, siguiendo la figura del antiguo aprendiz, aunque también hay muchos seniors que se reinventan con 50 y también trabajamos mucho con ellos”. Por el Espacio Instalador han pasado, por ejemplo, varias personas que perdieron su trabajo en el sector bancario y se han reconvertido montando empresas de aerotermia.

El centro promovido por Iberdrola está pensado para dar formación a alumnos de asociaciones de instaladores, fabricantes, personal de Iberdrola y centros de formación profesional de toda España. Se calcula que por el Espacio Instalador pasarán unas 1.000 personas cada año en su modalidad presencial, y hasta 50.000 en la versión digital de la escuela. Las clases las imparten los propios centros educativos y asociaciones que completan así su itinerario formativo.

Según explica Poza Villalba, “contamos con empresas asociadas que facilitan la inserción en el mercado laboral de las personas que participan en el programa, mientras que nosotros aportamos los certificados profesionales. Es un proyecto muy interesante en el que la gente se forma y se prepara para el futuro. Y es que la aerotermia es el futuro, como le digo siempre a las personas que vienen a este proyecto formativo. En unos años van a poder ser los reyes del mambo”.

Así lo corrobora Sergio Maximino Alonso, Responsable de Smart Clima Residencial de Iberdrola: “Al final el instalador de aerotermia tiene que reunir una serie de requisitos que son característicos. Tiene que reunir la parte de fontanería, la parte de frigorista, la parte electricidad y la parte de control. Lo llamamos el superinstalador, y es el perfil que acabamos necesitando y que se consigue con ganas y formación”.

Su compañero Alberto Sota explica que su labor consiste en “promover equipos de climatización eficientes que no usen combustibles fósiles, principalmente aerotermia. Este espacio de formación que hemos promovido está disponible para cualquier asociación y cualquier empresa que quiera tomar o impartir cursos de bomba de calor. Es un sector que actualmente tiene un déficit de instaladores y queremos fomentar la formación en un sector que ofrece oportunidades”.

José Alberto Grahin es uno de los alumnos que participa en las formaciones de aerotermia del Espacio Instalador. Él es algo mayor que sus compañeros de clase: “Yo vine un poco más tarde a esto de la aerotermia. Antes trabajé en hostelería y en construcción, y me formé para ser mecánico pero la cosa no salió”. Su introducción al mundo de la aerotermia empezó en un centro de AGREMIA, “y al ver las oportunidades laborales que ofrece el mundo de las tecnologías de climatización me decidí a seguir adelante, en este caso con Iberdrola”. Grahín destaca la “inserción laboral” que facilita el sector de la instalación de aerotermia: “La capacitación y la gran proyección a futuro es lo mejor que tiene este mundo”.