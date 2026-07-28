Un viaje veraniego por la España que brilla al caer el sol

El verano invita a cambiar de horario. Las ciudades despiertan cuando baja el termómetro, las terrazas recuperan el pulso y los paseos se prolongan hasta bien entrada la noche. Es también el momento perfecto para mirar el patrimonio español de otra manera sin prisas, lejos del calor y bajo una iluminación capaz de descubrir detalles que el sol, paradójicamente, puede mantener ocultos.

Catedrales, monasterios, puentes y edificios culturales forman una particular ruta nocturna por España. Son monumentos con siglos de historia que han renovado su imagen gracias a distintos proyectos impulsados por la Fundación Iberdrola. Las actuaciones combinan respeto arquitectónico, eficiencia energética y tecnología para que la luz acompañe a la piedra sin robarle protagonismo.

El recorrido puede comenzar en Salamanca. Allí, la Catedral Nueva ofrece desde 2019 un cielo gótico iluminado. Su cimborrio, sus bóvedas y sus naves adquieren una nueva profundidad gracias a 144 focos conectados mediante 1.400 metros de cable, cuidadosamente ocultos en las galerías de los triforios.

La instalación permite destacar el altar mayor y los principales elementos arquitectónicos sin romper la sobriedad del templo. La luz actúa casi como un guía silencios señala formas, marca alturas y ayuda a descubrir rincones que pueden pasar inadvertidos durante una visita convencional.

Guadalupe emerge de la penumbra

La siguiente parada conduce hasta Cáceres. En el Monasterio de Guadalupe, historia y naturaleza mantienen al anochecer una conversación pausada. La intervención realizada en 2020 amplió su perímetro iluminado mediante 197 proyectores, pero uno de sus mayores logros no se percibe a simple vista: la mejora de la eficiencia energética alcanzó el 60% y permite evitar la emisión de 5,3 toneladas de CO₂ cada año.

El proyecto redujo también el resplandor nocturno. El monasterio no aparece así recortado por una luz estridente, sino que emerge suavemente de la oscuridad y conserva la serenidad que define su entorno. Una demostración de que iluminar más no significa necesariamente iluminar mejor.

De Extremadura, la ruta salta a Galicia y llega a uno de los grandes destinos culturales y espirituales de Europa. La Catedral de Santiago de Compostela estrenó en 2021 una transformación lumínica de gran escala. Más de 700 luminarias devuelven el protagonismo al Pórtico de la Gloria, las naves y la girola.

Entre todas ellas sobresalen 36 lámparas creadas expresamente para la intervención e inspiradas en las antiguas luminarias votivas. Suspendidas en la nave central, conservan una apariencia clásica, aunque incorporan tecnología LED de última generación. El resultado evoca los tiempos en los que el templo se alumbraba con velas, pero permite adaptar la intensidad de la luz a cada celebración litúrgica. La atmósfera puede pasar de lo cotidiano a lo solemne con un sencillo cambio de escena.

Un puente encendido sobre el Tajo

En Talavera de la Reina, la piedra encuentra su espejo en el agua. El Puente Romano fue protagonista en 2022 de una actuación más contenida, integrada por 25 luminarias. Su objetivo era realzar la construcción y mejorar la percepción de sus colores sin alterar el paisaje histórico que la rodea.

La reducción de la contaminación lumínica permite que el reflejo del puente sobre el Tajo mantenga su naturalidad. Al caer la noche, arquitectura, luz y río componen una de esas estampas que parecen pensadas para un paseo tranquilo —y, por qué no, para una buena fotografía de verano—.

Un año después, el viaje continuó hacia el sur. En pleno corazón de Sevilla, la Capitanía General se convirtió en un ejemplo de elegancia y ahorro energético. La instalación de 98 proyectores y más de 145 metros de tiras LED consiguió reducir en un 60% el consumo de energía del edificio.

La iluminación evita los brillos excesivos y se distribuye de manera uniforme sobre la fachada. De este modo, el inmueble conserva su presencia monumental y se integra con naturalidad en el paisaje urbano sevillano, especialmente animado durante las noches estivales.

Valencia, música y luz mediterránea

La última parada de este itinerario llega a Valencia. En 2024, coincidiendo con la Capitalidad Verde Europea, el Palau de la Música renovó su iluminación para destacar los volúmenes y trazados que definen su arquitectura.

Los juegos de luces y sombras refuerzan la singularidad del edificio, mientras que la potencia instalada se ha reducido en un 40%. Las temperaturas de color, seleccionadas entre los 3.000 y los 4.000 grados Kelvin, crean una atmósfera cálida y envolvente, en sintonía con el carácter mediterráneo de la ciudad.

Salamanca, Guadalupe, Santiago, Talavera, Sevilla y Valencia dibujan así un mapa distinto para recorrer España este verano. Una ruta que comienza cuando cae el sol y demuestra que la iluminación monumental puede hacer algo más que embellecer una fachada puede proteger el entorno, reducir el consumo y ayudarnos a reencontrarnos con la historia.

Porque la luz que baña estos monumentos no es únicamente energía. También es arte, memoria y una forma de tender puentes entre el pasado y el futuro.