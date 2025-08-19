Cinco series de comedia españolas del siglo XXI que no te puedes perder

Hay muchas buenas series de humor del siglo XXI para elegir. La audiencia televisiva española siempre ha premiado la comedia dedicándole su tiempo. La crítica no tanto. Con mucha frecuencia series o películas de humor son penalizadas y sus méritos no suficientemente apreciados.

No me gusta conducir

Uno de los grandes nombres de la comedia actual, Borja Cobeaga, está detrás de esta serie de seis episodios que puede verse en Movistar + o en HBO Max. Este donostiarra es autor de películas como Pagafantas y con Diego San José, Ocho apellidos vascos.

Como un Spielberg vasco empezó a rodar cortometrajes en la infancia y desde entonces no ha parado de trabajar en cine y televisión. Desde un sorprendente paso por la realización de Gran Hermano hasta la reciente serie Su majestad, en Prime video pasando por una nominación al Óscar por su corto Éramos pocos.

En No me gusta conducir su dirección y el guion escrito junto a Juan Cavestany, Mar Coll, Borja González Santaolalla, Diana Rojo y Valentina Viso logran un magnífico tono, ese intangible que lo es todo en comedia.

Divertida, con corazón y sin cursiladas, No me gusta conducir crea personajes entrañables. Los intérpretes están inmensos, con un Juan Diego Botto perfecto, una Lucía Caraballo encantadora o una Leonor Watling estupenda. Y con un David Lorente como profesor de autoescuela que pasa a ser uno de los grandes personajes de comedia instantáneamente.

Paquita Salas

La primera serie de Los Javis, el equipo formado por Javier Ambrossi y Javier Calvo, fue una sorpresa que alcanzó su fama poco a poco y gracias al boca oreja, a partir de 2016. Comenzó a emitirse en Flooxer, un canal minoritario de Atresmedia y ya en su segunda temporada había dado el salto a Netflix.

Por una parte era un título rompedor, fuera del circuito, aire fresco en el panorama, y a la vez estaba madura. El guion funcionaba como un tiro, la técnica del falso documental le sentaba bien y la realización tenía gracia.

Brays Efe como mujer, como Paquita, estaba encantadora y bordaba a esa incansable representante de actores que no quiere reconocer que se ha quedado antigua.

Los Javis parecían más viejos de lo que son (34 años Calvo y 41 Ambrossi ahora) poniendo el retrovisor con tanta precisión para hacer una burla y un homenaje al mismo tiempo sobre el mundo del espectáculo de los noventa y dos mil.

La serie era una carta de amor a todos los horteras, a quienes no leen los tiempos, a los perdedores y segundones, que a pesar de todo, siguen esforzándose por encontrar su lugar. Un tema recurrente en Los Javis, al que volvieron en Veneno y en Superestar como productores.

Paquita Salas todavía deber ser la serie más utilizada como meme en las redes sociales. Su nombre evoca el buen humor instantáneo. Y su tema de cabecera, compuesto por Alberto Jiménez y Antonio Poza, ha sido interpretado por el propio Jiménez, Miss Caffeina, por Rosalía, Sergio Dalma o Isabel Pantoja.

La serie ofrecía también un festival de secundarios y cameos, los habituales del dúo creativo, como Anna Castillo y a Belén Cuesta como divertidísima coprotagonista.

Mira lo que has hecho

La mejor comedia familiar de los últimos años corre a cargo de Berto Romero. La escribió con Rafael Barceló y Enric Pardo. Tres temporadas cortas que suman 18 episodios en Movistar +.

Un género eterno que puede no sufrir desgaste cuando consigue ser contemporáneo y contar realidades reconocibles. En España hacía tiempo que nadie se animaba a hacerlas en televisión.

Berto crea aquí una familia de ficción con parecido, al menos formal, con la suya en la realidad. Protagoniza la historia como actor acompañado por una brillante Eva Ugarte a la que recuperó en su siguiente serie, El otro lado.

Los hijos, la pareja, la relación con los padres, el desconcierto de la edad adulta, están tratados con soltura, con cariño y con un costumbrismo muy reconocible, otro de los puntos fuertes de un buen análisis en comedia de la familia. En 2023, Aina Clotet, Daniel González y Valentina Viso se animaron y produjeron una joya desternillante, Esto no es Suecia, que puede (y debe) verse en Netflix, Sky Showtime y Movistar +.

Vida perfecta

En esta pequeña selección, Vida Perfecta, creada por Leticia Dolera, y escrita por ella junto a Manuel Burque, es la única que tiene un detonante rompedor. El personaje interpretado por la propia Dolera, protagonista también de la historia, se queda embarazada de un ligue de un día que resulta tener un leve retraso mental.

Junto a ella, su hermana, interpretada por una siempre interesante Aixa Villagrán y una amiga, a quien da vida Celia Freijeiro dibujan un retrato de mujeres, amigas y vivencias actuales fresco y con ritmo. Sorprendente y estupendo Enric Auquer en un reto muy difícil.

La que se avecina

Imposible no destacar entre las comedias televisivas de este siglo la que vive el mayor romance con la audiencia española, La que se avecina, de los hermanos Alberto y Laura Caballero. Su antecesora, Aquí no hay quien viva, debutó en el 2003 y LQSA en 2007, así que este concepto de vecindario alocado se acerca al cuarto de siglo de éxito.

La que se avecina entronca con las corrientes más importantes del humor patrio. Especialmente con la picaresca y el esperpento. Y estéticamente es heredera de nuestro genial historietista Francisco Ibáñez, creador de Mortadelo y Filemón y de 13, Rue del Percebe.

Cinco series que experimentaron y triunfaron Ver más

También tiene un toque berlanguiano en algunas puestas en escena y en la coralidad. Un montón de personajes interpretados por otros tantos actores y actrices, algunos de ellos geniales. Una suma de caracteres peculiares que cuentan a su manera un tiempo y una sociedad.

Una serie que sus fans no se cansan de ver en cualquier plataforma y reposición. Ahora en Prime video, Disney + y Tivify. Y premio especial a la constancia. Ya son 194 los largos episodios emitidos de la serie.

Aída, serie que también merece ser destacada entre las mejores comedias, llegó a los 237 episodios en nueve años. Aún no se sabe la vida que le queda a La que se avecina, pero sus guionistas parecen saber cosas que casi nadie más sabe para conectar con el público.