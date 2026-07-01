‘La otra hermana Bennet’: la búsqueda de la felicidad de la chica torpe

Con gran éxito se estrenó en marzo en el Reino Unido La otra hermana Bennet, que ya puede verse en Movistar +. “La otra” pasa a ser la protagonista. La joven sin gracia creada por Jean Austen en Orgullo y prejuicio florece como una venganza de los menos afortunados.

Diez episodios de media hora adaptan la novela de Janice Hadlow, ex directiva de la BBC. En ella se escribe una carta de amor al personaje menos mimado de la familia cuya historia se cuenta en la novela. “Una joven sin halagos” según el poema de William Wordsworth citado en la serie.

La hermana aburrida de ‘Orgullo y prejuicio’

De las cinco hermanas Bennet, Jean Austen puso un foco tenue y sin cariño sobre Mary, pedante, torpe socialmente y aislada entre sus vivaces familiares. Esta historia, la de la novela y la serie, lo apuesta todo por la que era candidata a llevar una vida solitaria y frustrada.

La convierte en una figura sorprendente, interesante y por quien resulta imposible no sentir simpatía. El suyo es un viaje hacia el crecimiento y la propia felicidad. Y para ello no se convierte en otra persona, más fácil de encajar en las expectativas sociales.

Una historia de amor… propio

Su camino deja que la vida le enseñe dónde encontrar el amor propio. Hay un lugar para ella en el mundo. Y en el romance. Acompañarla en este despertar es todo un placer. Sensible, divertido y original.

Sarah Quintrell ha sido la encargada del guion de la adaptación, la directora Jennifer Sheridan ha dirigido los primeros episodios y sentado el tono. Ambas son fans de la reverenciada serie de la BBC de 1995 sobre Orgullo y prejuicio, que puede encontrarse en Prime vídeo.

El lento despertar de una introvertida

La serie que ellas han desarrollado comienza con el argumento de la novela original, visto desde la perspectiva de Mary, “una introvertida en una familia de extrovertidos”, como la define la actriz que la interpreta, Ella Bruccoleri en una promoción.

Sus hermanas se casan, único objetivo concebido para todas por una madre ansiosa que no podía mantenerlas económicamente de otra manera. A partir de ahí, Mary, que recibe un desprecio tras otro, escapa por una rendija a su destino de patito feo.

Crecer y tropezar

Su trayectoria está llena de tropiezos y de esperanza, contada con mucho humor y enorme ternura. Los episodios funcionan como capítulos literarios que terminan una etapa del viaje y siempre consiguen despertar la curiosidad por Mary. Es difícil dejarla a medias.

En entrevista a LRM, la responsable del proyecto, Sarah Quintrell reafirma que “todos tenemos algo de sentirnos al margen que caracteriza a Mary. Por eso conectamos con su experiencia de vida y el sentimiento de que todos los demás lo hacen bien y yo no”.

Mujeres sometidas al juicio social

Una experiencia que en el caso de las mujeres sigue yendo muy unido a las expectativas que la sociedad tiene y que llevan a una sensación de fallo. “Antes te juzgaban tus padres y ahora las redes sociales”, dice Bruccoleri.

En el caso de la serie, el lema “matrimonio o miseria” se monta y se desmonta, como uno de los mitos de los que hablaba Austen, quien, por cierto, vivió algún romance pero no se casó.

La búsqueda de la felicidad

La búsqueda de la felicidad aparece como otro de los temas, siguiendo la visión aristotélica. La felicidad como conquista diaria, como un hábito resultado de la razón y un comportamiento justo, es lo que resuena en los personajes. Especialmente en los tíos de Londres que viven una vida amable y disfrutona.

Brucolleri, actriz que la encarna, nunca había llevado el peso de una protagonista, y está encantada con la experiencia, aunque afirma que no se siente obligada a repetir como tal y que cualquier personaje bien escrito es suficiente para ella.

Uno de los rasgos de Mary es ser una mala cantante. Brucolleri en cambio es vocalista en la banda Marry me Emelie! con el que fue su pareja durante trece años y tiene un precioso tono.

Un personaje en el que las mujeres se reconocen

Brucorelli afirma que cuando leyó el guion, sin haber leído ni visto nada de Austen, se sintió muy entendida y está viendo que es una reacción muy universal. El mismo comentario hace la intérprete argentina Griselda Siciliani sobre su personaje en la serie Envidiosa, plagado de miserias.

Las series que cuentan a mujeres imperfectas y su derecho a aspirar a la felicidad y ser reconocidas, como el reciente éxito Se tiene que morir mucha gente, nos hablan de como las mujeres nos contamos a nosotras mismas.

Mujeres con defectos

Frente a comedias pensadas por hombres en las que ellos metían la pata acompañados de mujeres encantadoras, cuando las mujeres han tomado el relato se prefieren así, llenas de defectos y queribles, en búsqueda de llegar a buenos términos consigo mismas.

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En el caso de La otra hermana Bennet, su intérprete la describe como “mojigata, sermoneadora, una pedante todo lo sabe, y es alguien increíblemente empatizable, emocinalmente inteligente, vulnerable y muy divertida sin tratar de serlo”.

Encontrar un lugar al que pertenecer

Lo mejor es que en su viaje ella no pierde su esencia ni cambia milagrosamente. Su consistencia le permite encontrar su lugar y ser descubierta por otras almas que buscan lo auténtico, y de paso son atractivos caballeros.

Los principales miembros del equipo están encantados con el resultado y con la camaradería del rodaje. Acaba de anunciarse un especial navideño con tres nuevas entregas de la serie, así que todavía quedan oportunidades de disfrutar con la ninguneada Mary Bennet.