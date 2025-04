Álvaro Pombo recibe el premio Cervantes: "Nos hemos convertido entre 'influencers' y mercachifles"

El escritor Álvaro Pombo (Santander, 1939) ha recibido este miércoles el Premio Cervantes con un discurso, leído por el también escritor Mario Crespo, en el que ha lamentado que "ahora nadie se bate en duelo por su honor, ni por el honor de España, ni por el del Tato", según recoge EFE.

"Nos hemos convertido entre influencers y mercachifles", ha dicho el autor santanderino, de 85 años, tras recibir el más importante galardón de las letras españolas de manos del rey Felipe VI y la reina Letizia, en una ceremonia marcada por el luto por el fallecimiento del papa Francisco. En la apertura no se han realizado los tradicionales honores militares, las banderas han estado a media asta y tanto las autoridades como el premiado han lucido el negro de luto en sus vestimentas, pero sí ha sonado el himno de España.

En silla de ruedas, con chaqué, corbata negra y gorro de lana, Pombo ha presenciado la lectura de su discurso en el paraninfo universitario, junto al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, los reyes y numerosas personalidades de la política y cultura, entre ellos la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Como ya había adelantado, el novelista, poeta y ensayista ha centrado su discurso en la fragilidad en Cervantes, con citas al respecto del Quijote y de la novela El licenciado Vidriera, al considerar que éste es "el gran tema que va con nosotros en toda nuestra vida y en todo nuestro día a día".

"Hoy sigue siendo, quizá más que nunca, el gran tema: la fragilidad ante la enfermedad, ante la soledad, ante la injusticia, ante la inseguridad, ante la falta de convicciones, ante las causas perdidas", ha señalado el escritor, cuya presencia en el acto estuvo en duda hasta el último momento por cuestiones de salud. "La fragilidad del ser humano ante las más diversas instituciones que parece que no le amparan a uno, en una sociedad cada vez más ininteligible", ha precisado el autor de novelas como Contra natura (2005) o Santander, 1936 (2023).

Pombo ha confesado que eligió este discurso, Una fenomenología de la fragilidad, hace muchos años para leerlo aquí, si acaso le "caía del cielo" este premio, porque "refleja y expresa toda una fenomenología de la fragilidad hispana y de la fragilidad del mundo y de la fragilidad mía también". Pero ha matizado que una narrativa de la fragilidad "no tiene por qué ser una narrativa fragilizada o rompible" sino que puede ser "tan inquebrantable como el propio texto de Don Quijote de la Mancha".

Pombo ha recordado, como ya adelantó en la rueda de prensa posterior al anuncio de la concesión del premio, que está escribiendo en estos momentos una novela sobre la liquidación del colonialismo español. "La fragilidad de España nos lleva una vez más a levantar una capilla a Santiago Matamoros y luego los moros matan a los españoles de Santiago Matamoros: fue el desastre de Annual, la fragilidad de España", ha señalado antes de lamentar que ahora nadie se bate en duelo "por su honor, ni por el honor de España, ni por el del Tato".

También ha recordado que Cervantes fue "un hombre profundo y pobre", según Ortega y Gasset y ha estimado "muy posible que para alcanzar la grandeza en España, para superar la fragilidad, tengamos todos que llegar a la profundidad y a la pobreza".

El rey ensalza sus valores de la claridad, la bondad y la verdad de su literatura

Felipe VI ha reivindicado los valores de la claridad, la bondad y la verdad de la literatura de Álvaro Pombo y ha asegurado: "Vivimos días inciertos que piden claridad; días duros –y para muchos, aciagos— que demandan bondad; días de confusión que reclaman verdad". En su discurso tras entregar este miércoles el Premio Cervantes 2024, el rey ha recalcado que los valores de la claridad, la bondad y la verdad deben guiar en los tiempos actuales como faros "en una búsqueda incesante".

Porque "con la claridad del maestro", Álvaro Pombo "nos habla, en su obra, de la bondad y la verdad", y por eso, ha dicho el rey, este premio Cervantes, el más alto galardón de las letras españolas, es, "además de merecido, beneficioso para la sociedad en su conjunto".

Y ha recordado cómo el premiado trajo de la poesía a la novela "su peculiar amor por la palabra exacta" y cómo la pasión por la verdad le ha hecho interesarse por la historia como tema literario, como se ocupó de las cruzadas en La cuadratura del círculo, de la aventura mexicana de los cristeros en Una ventana al norte y de la guerra civil española en Santander, 1936.

La novela ha sido también para Pombo una manera de contar la verdad de las relaciones humanas, "de sus amores, de sus odios", ha agregado el rey, quien ha hecho notar -con el permiso del autor- "que la edad le ha conferido un noble aspecto quijotesco". "En este afán de encontrar la verdad narrativamente hallamos la lección más profunda de la obra de Álvaro Pombo, la que deberíamos aprender todos. Lo importante es comprender lo que pasa y lo que nos pasa. Y en el ámbito social, comprendernos. Después podremos juzgar, pero antes tenemos que comprender", ha considerado Felipe VI.

Un interés sobre la verdad, del que tiene como precedente a Miguel de Cervantes y sobre la que, ha rememorado, también habló en Alcalá de Henares el recientemente fallecido Mario Vargas Llosa al recoger su Cervantes en 1994, cuyas palabras ha citado "como recuerdo y homenaje a su inmensa figura", al igual que también lo ha hecho el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

Sobre el interés poético del escritor santanderino por la bondad, el rey ha dicho que resulta "sorprendente", porque que la maldad en el ámbito literario ofrece más posibilidades. Y considera que "parece contracorriente ese interés por los personajes buenos, por la santidad, que considera una misteriosa posibilidad del ser humano".

Pero, ha advertido Felipe VI, Pombo "no es un ingenuo. No piensa que todo el mundo sea bueno, sino que sería deseable que lo fuera" y así, ha retratado con profundidad personajes malvados en alguna de sus obras (...), pero "siempre ha presentado la maldad como un fracaso, como una oportunidad perdida, insistiendo en la vulgaridad del mal. No hay en él nada grandioso. En cambio, la bondad le parece lo inaudito, lo brillante, la gran creación".

Y se ha referido también al humor del autor galardonado, quien "consciente del dramatismo de la vida, ha defendido la importancia del humor, y está convencido de que la sabiduría consiste en venerar las cosas serias y en reírse de todo lo demás, incluido uno mismo".

Un "verso único, suelto y excepcional" para Urtasun

Por su parte, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha calificado a Pombo de "verso único, suelto y excepcional" de las letras españolas contemporáneas y "una paradoja gozosa" para los amantes de la literatura, por ser un "autor excéntrico" y "exiliado, al borde de la historia, siempre en un imposible lugar". Citando a James Joyce y su Retrato del artista adolescente, el ministro ha dicho que "el silencio, el exilio y la sagacidad" podrían ser las enseñas del escudo heráldico de Pombo, "porque en el silencio brota el cariz trascendental de su prosa y de su pensamiento" así como su "pulsión metafísica".

El escritor Álvaro Pombo gana el Premio Cervantes 2024 Ver más

No obstante ha calificado su narrativa de "bulliciosa" al ser "ante todo, diálogo, conversación, alarde barroco o rico ejercicio de retórica", con el fin último de comprender el mundo y ofrecer ese entendimiento al lector y con un lenguaje que es "suyo y de nadie más".

Urtasun ha contrapuesto su desarraigo, consecuencia de su exilio londinense, con la presencia de los paisajes de su infancia en sus obras -Santander, Madrid, Palencia o Valladolid- y le ha situado en el mismo "árbol genealógico" que a autores como Ortega, Sartre, Rilke, Elliot, Henry James o Graham Greene. A su juicio, "todo lo que vibra en la obra de Álvaro Pombo" es "el alimento esencial de Don Quijote de la Mancha".

El jurado del Cervantes, presidido por el anterior ganador, Luis Mateo Díez, ha reconocido en Pombo su capacidad de crear "un mundo literario propio que conmueve" y su "extraordinaria personalidad creadora, lírica singular y original narración".