Todos somos un poco memes: el arte del siglo XXI llegará pronto a los museos

Estamos constantemente rodeados de memes. Desde que nos despertamos hasta el instante último antes de volver a dormir. Sobrevivimos bombardeados por información visual desde que tu abuela te dice buenos días hasta que le deseas buenas noches a tu tía la del pueblo. Entre medias, el intercambio continuo nos afecta a todos individualmente en las redes sociales o en chats familiares, profesionales o de amistades.

El meme es el lenguaje más transversal del siglo XXI. Lo comprobamos también, queramos o no, cuando hay un gran acontecimiento y no dejan de circular por nuestros teléfonos móviles memes que sacan punta tanto a una gran cumbre política como a una final deportiva o a un concurso musical. Los memes que llegan por los que salen, pues todos somos a la vez receptores y emisores en esos momentos de fruición generalizada. Alguien crea y el resto lo mueve.

Un disfrute colectivo, pero individual en realidad, pues cada cual lo goza a través de su propia pantalla. En junio de 2022, poner el mundo del revés sería precisamente conseguir que esa experiencia personal y solitaria se convirtiera en algo colectivo en el mundo de los vivos. Pasar del online al offline. Y esa es precisamente la esencia misma de Soy Meme, el Festival de Cultura de Internet que se celebra este mes en el Centro Cultural Pilar Miró de Madrid.

"Vamos a hacer un festival de cultura digital, llevando internet al carne y hueso", resume a infoLibre Rose Ureta, CEO de La Juan Gallery y directora del festival junto a Juan Gómez. "El meme es un lenguaje y, además, ya podemos subir el meme a categoría de nueva disciplina artística del siglo XXI. Hay memes que pueden ser verdaderas obras por originalidad, lo que representan o la repercusión que tienen. Son mucho más que chistes, pueden ser muy políticos o reflejo de sentimientos y pensamientos", argumenta Ureta.

Uno de los muchos participantes en el festival, Oro Jondo (Juan Sánchez Porta), coincide con estos planteamientos y afirma que "los memes son una forma de expresión artística y tienen todos los componentes para que se puedan denominar como arte", como por ejemplo ese lenguaje propio al que nos referíamos y con el que definen un contexto y un momento con unas circunstancias concretas.

Y prosigue: "Podríamos decir que un meme es la mínima expresión de toda esa información. Cuando hay un tema que está en el candelero, se sacan memes al respecto que lo que hacen es reducirlo a los mínimos elementos visuales para que se pueda comprender. Resume a la esencia un tema y ya el espectador es el que tiene que tener los recursos para pillarlos. Y también es un arma de doble filo porque puede reducir ciertas cosas y quedarse en una simple impresión que deja de lado información necesaria".

Soy Meme se desarrollará durante dos fines de semana (10 y 11 de junio y 17 y 18 de junio) en el Centro Cultural Pilar Miró de Villa de Vallecas (Madrid). Allí el público se encontrará con algunos de los nombres más interesantes del panorama digital del momento, como Afirmación.es, Policía del afecto, Listillas, Jen Herranz, Jimena Amarillo, 9ckles, Guillermo Solas, Brava!, Lil Ella, LVL1, Basura Virtual, Chraetianflores, Nerea Pérez de las Heras, Ojo Jondo o Gersanc, por nombrar solo algunos.

Una propuesta global que no es un festival de música, ni una concentración de creadores digitales, ni una muestra de ciberarte, ni una fiesta, porque es todo eso junto. Tomando como inspiración y motor los memes, entendidos como concepto clásico en la historia del arte pero elevados a una nueva categoría en nuestra era digital, el meme es definitorio de esa cibercultura y da nombre a todo el festival.

📅 Hoy comienza la primera edición del #YouthFestMadrid, que se celebra en el CC Pilar Miró de Madrid (hasta el 21 de junio).



📲 Una cita dedicada a la cultura de Internet, con charlas, DJ set, batallas de memes, talleres y mucho más.



No te lo pierdas 👉 https://t.co/Qwr0kYH4WT pic.twitter.com/CEVAjF5uY7 — Nikolay Yordanov (@NikolayYord) 7 de junio de 2022

En Soy Meme podrás convertirte tú mismo en meme con el Memetrón, una máquina creadora de memes instantáneos ideada por Listillas, Policía del Afecto y Matías Uris. O presenciar una Batalla de Memes con el talento espontáneo de algunos de los generadores de memes más populares de España (Derribos y Deconstrucciones, Basura Virtual, Queensdeledit y Pro.del.kastineo) con Nerea Pérez de las Heras como maestra de ceremonias.

Otra posibilidad es descubrir la obra de Guillermo Solas, una de las exploraciones más interesantes de las artes plásticas actuales sobre el diálogo entre lo digital y lo físico. Incluso aprender a hacer memes en los talleres que darán Afirmacion.es y Culomala. "Es algo muy novedoso porque vamos a juntar por primera vez a todos estos creadores digitales a los que nunca vemos las caras aunque les estemos continuamente usando. Pues ahora nos vamos a ver", subraya Ureta, quien aclara que aunque la programación esté enfocada al público más joven, es totalmente disfrutable por todas las edades.

Las propuestas incluyen también un podcast continuado en emisión en directo, conducido por David Bonzo y Marina Bianchi (creadores del podcast Amor de Ordenador), por el que "va a pasar mucha gente que ahora mismo son ídolos de masas", así como mesas de debate sobre cultura digital con participación de creadores como Oro Jondo, quien afirma que este festival sirve para "dar peso" a algo que todavía aún se sigue entendiendo simplemente como algo "banal". Pero vaya si lo tiene pues, tal y como reitera, el meme y "todo el lenguaje visual de lo digital habla de la sociedad en la que vivimos". "No sabría decir en qué porcentaje vivimos más, si en lo físico o lo digital, pero mirando las horas que consumimos pantalla casi que somos más un avatar que una persona real muchas veces", reflexiona.

La música será una de las artes más presentes en este nuevo festival, con los conciertos de 9ckles, Lil Ella y Jimena Amarillo, así como con sesiones dj de Brava! y LVL1. Las propuestas escénicas vendrán de la mano de Melena Androide y sus instalaciones vivas, y las Instrucciones para no aburrirse de Paula Mirá y Paz Alberta Prieto. Estela Ortiz, por su parte, hará un Dj set de los memes, tiktoks y gifs más aplaudidos de su cuenta de Instagram @kkiilllljjooyy.

Siempre hay que romper y siempre va a haber gente que no lo va a considerar arte, pero se verá con el paso del tiempo Oro Jondo — Artista

Multitud de actividades para reivindicar el meme como forma de expresión y casi como unidad de medida de lo que importa o no en nuestro día a día. Una nueva forma de arte que seguramente sea así considerada cuando la perspectiva del tiempo así lo permita. "Siempre cuesta mucho catalogar algo nuevo como arte. En las vanguardias había muchos que decían desde el primer momento que el impresionismo o el cubismo era arte... ha pasado con cualquier movimiento artístico. o cualquier movimiento artístico. Siempre hay que romper y siempre va a haber gente que no lo va a considerar arte, pero se verá con el paso del tiempo", defiende Oro Jondo, licenciado en Bellas Artes, quien plantea que el perfil del memero es de una persona creativa, con cierto pensamiento crítico y sentido del humor.

Soy Meme es un proyecto de la Comunidad de Madrid comisariado por La Juan Gallery, galería madrileña especializada en el arte de performance. El festival forma parte del #YouthFestMadrid, que se celebrará en junio en el Centro Cultural Pilar Miró y contará con una amplia programación de música, cine y actividades para todos los públicos con motivo del Año Europeo de la Juventud.

"Tal y como está planteado este festival, en España no se ha hecho nada parecido", remarca Ureta para terminar. "Sí que se han hecho ya mesas redondas o debates, un Meme Fest de un día en Barcelona. Pero así una propuesta con todas estas actividades no se ha hecho nunca. Somos muy pioneros y espero que sea la primera edición y pueda tener continuidad siendo cada vez más grande", señala, para acto seguido rematar con el leitmotiv que todo lo mueve: "El meme es lo más transversal del mundo. ¿Quién no manda un meme?".