La cantante estadounidense Patti Smith, Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026

La artista, cantante, compositora, escritora y activista estadounidense Patti Smith, considerada 'la madrina del punk', ha sido galardonada este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026, según recoge EFE.

Patricia 'Patti' Lee Smith (1946, Chicago, Estados Unidos), cuyas composiciones oscilan entre lo poético y lo musical, ha firmado a lo largo de sus más de cinco décadas de trayectoria profesional títulos tan conocidos como Because the night, coescrito con Bruce Springsteen, o People have the power.

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Autora de varios poemarios y artista visual, Smith -Medalla de Oro de Bellas Artes 2019 del Ministerio de Cultura- saltó a la fama con su álbum debut Horses (1975), con el que propuso un punto de vista feminista e intelectual a la música punk y se convirtió en una de las artistas más influyentes de la música rock.

Admiradora del simbolismo poético de Rimbaud y apasionada de Lorca, ha triunfado a lo largo de su laureada carrera con numerosos éxitos interpretados con una voz rota y una música con la energía de las bandas garage de rock de finales de los sesenta.

El Premio Princesa de Asturias de las Artes, que el año pasado recayó en la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide, está destinado a distinguir "la labor de creación, cultivo y perfeccionamiento de la arquitectura, la cinematografía, la danza, la escultura, la fotografía, la música, la pintura, el teatro y otras manifestaciones artísticas".