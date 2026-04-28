Las primarias de Más Madrid, un debate sobre el modelo de la izquierda más allá de los nombres

¿Mónica García o Emilio Delgado? Más Madrid, camino de unas primarias muy enconadas. Pero este proceso no va sólo de nombres para encabezar la candidatura para las elecciones autonómicas del próximo año, sino que también tiene un potente trasfondo político sobre el modelo de partido y el futuro de la izquierda.

Más Madrid está en un momento determinante para este joven partido, que nació en 2019, pero que desde 2021 se aupó como líder de la oposición frente al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Un modelo que hasta ahora no había prendido en la comunidad: un espacio a la izquierda del PSOE con carácter regionalista y con implantación municipal pero sin dirección federal ni réplicas en otras comunidades. Una herramienta que se ha mirado en el espejo de opciones como Compromís.

Las elecciones del próximo año son vitales para la formación, que medirá su fuerza para seguir liderando el espacio progresista ante un PSOE que quiere revertir el sorpasso y que ha apostado por una candidatura encabezada por Óscar López, ministro de Transformación Digital y una de las figuras con más peso político del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Cómo llegar a los hombres jóvenes

Y detrás de las primarias de Más Madrid está también el debate de fondo que sacude a la izquierda desde hace meses: adecuar el discurso para llegar a un público que se ha desconectado de los progresistas (como los hombres jóvenes) o reforzar la lucha para defender los derechos de las mujeres y de las personas LGTBIQ+ en un momento de avance de la ola de ultraderecha.

Delgado lleva tiempo insistiendo en la tesis de que la izquierda ha dejado un espacio abierto a la ultraderecha obviando a sectores de la población al señalar, por ejemplo, a los hombres que van a los gimnasios. Los partidarios del portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea creen necesario hacer un discurso más integrador y de lucha de clases frente a las clásicas críticas a los gymbros que salpican las intervenciones, por ejemplo, de Rita Maestre, líder en el Ayuntamiento.

Las declaraciones de Delgado que hirieron a parte de Más Madrid

Esos postulados de Delgado han causado rechazo por su enfoque en muchos sectores de Más Madrid. En una entrevista en febrero, el político incendió a parte de su partido cuando contestó de esta manera a la hora de abordar la cuestión LGTBI: “Creo que durante mucho tiempo ha habido mucha gente que ha estado invisibilizada y que no podía permitirse ser ella misma. Y han estado absolutamente metidos en un rincón de la historia y castigados. Y hay que hacer visible a toda esa parte de la población y tiene que tener sus derechos absolutamente reconocidos”.

Para añadir: “Hay que hacerlo de tal manera que hagamos visible lo que ha sido invisible hasta ahora sin invisibilizar lo que siempre ha sido visible, es decir, sin sustituir, sin desplazar a la población que siempre ha gozado de mayor visibilidad. Y en esto no siempre acertamos. ¿Qué tiene la izquierda que decirle a los chicos varones, por ejemplo, o a los señores mayores, para que sientan que también se están teniendo en cuenta los problemas específicos que tienen? Y yo creo que ahí hay mucho trabajo por hacer. Hay muchos hombres que creen que para ser feminista tienen que renunciar a su propia masculinidad y creo que la izquierda tiene que hacer un trabajo importante ahí y decir que no, que hay masculinidades muy distintas y de lo que se trata es de que todas sean respetuosas con cualquier otra expresión identitaria, sexual o de género”.

Estas palabras fueron criticadas por referentes del colectivo que tienen un papel político e institucional destacado en Más Madrid. La diputada Jimena González dijo que estas declaraciones eran un disparate: "Sé que está lejísimos del sentir y de la posición de Más Madrid. Comprar el marco del reemplazo y aplicarlo a la visibilidad LGTBIQ+ es una torpeza inmensa". La senadora Carla Antonelli también lamentó las palabras de su compañero de partido, que pidió disculpas posteriormente.

Un debate de toda la izquierda

Ese debate no se limita solo a Más Madrid, sino que se extiende por la mayoría de formaciones de izquierdas. Esa división se palpó también a raíz del acto de Delgado con Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana, en la sala Galileo de Madrid. Por un lado, generó mucha ilusión por zarandear el tablero político, pero también tuvo críticas entre sectores de la izquierda por la imagen de “dos hombres diciendo lo que tiene que hacer el espacio”, como señala una dirigente de izquierdas.

Además, existe un debate interno entre muchos dirigentes del espacio de la izquierda: ¿el espacio progresista va a renunciar a mujeres candidatas para tratar de subir votos entre los hombres jóvenes? Por el momento, a nivel nacional, el espacio de Sumar no ha elegido a su número uno tras la renuncia de Yolanda Díaz a repetir. Los grandes partidos irán con hombres: PSOE (Pedro Sánchez), PP (Alberto Núñez Feijóo) y Vox (Santiago Abascal). La única formación que por ahora ha escogido a una mujer es Podemos con Irene Montero. Una candidatura que se encuentra a la espera de saber qué sucede al final con las negociaciones para una confluencia de izquierdas.

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En muchos espacios de la izquierda se rechaza comprar ese marco de la ultraderecha de que hay una excesiva representación de mujeres y de personas LGTBIQ+ frente a los hombres heterosexuales en las instituciones. Estos dos grupos de votantes fueron esenciales para que la izquierda lograra conservar el Palacio de la Moncloa tras las últimas elecciones generales.

Aunque se avanza en igualdad, los datos evidencian que no existe ese ‘reemplazo’. En el Congreso, por ejemplo, hay 194 diputados frente a 156 parlamentarias. En el Consejo de Ministros, con Pedro Sánchez a la cabeza, se sientan trece hombres frente a diez mujeres. Asimismo, en el Gobierno sólo hay un miembro reconocido LGTBI (Fernando Grande-Marlaska).

Las primarias de Más Madrid prometen muchos titulares. Por los nombres. Por los votos. Por el censo. Pero, detrás de ellas, hay un debate que la izquierda todavía no ha resuelto.