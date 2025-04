¡Apagón! Películas y series que se anticiparon al lunes que nos quedamos sin luz y sin internet

"¡Un apagón en toda España, es como en las pelis!" Este es el último mensaje que entró en mi teléfono poco antes de las 13:00 de este lunes. En ese momento todavía no se conocía la magnitud de lo que estaba sucediendo, ni hasta qué punto la realidad superaría por enésima vez a la ficción. El desconcierto inicial se va progresivamente tornando en preocupación y los chascarrillos divertidos se pierden en el hiperespacio de un país sin electricidad, ni por tanto conexión a internet, ni tampoco línea telefónica. Poco menos que el vacío.

Un escenario con su toque apocalíptico, de esos que tanto les gusta a los guionistas, con esa querencia tan suya de poner a este planeta nuestro al borde del colapso por las más variopintas amenazas. ¿Qué pasaría si un apagón dejara sin luz a todo un país? Hasta ahora solo podíamos imaginarlo, ahora lo sabemos de primera mano. Por eso, además, ya podemos comparar, un poquito al menos, con algunas de esas ficciones que nos habían puesto en esta coyuntura.

Algunas más disparatadas que otras en función del atrevimiento de los guionistas. Unas más locas, otras menos, pero perfectas para reflexionar sobre los imprevisibles comportamientos inherentes a la condición humana y que ya ha provocado largas colas de espera a las puertas de los supermercados, interminables atascos, ascensores súbitamente detenidos, problemas de transporte, puertas de garaje que no se abren y tantas otras situaciones anormales. Y encima, para más dolor, lunes. Lunes muy largo de incertidumbre.

Algo así vivieron en el gran apagón de noviembre de 1965 en la ciudad de Nueva York, causado por una sobrecarga en la red que conectaba la costa este de Estados Unidos con Canadá. Un suceso que duró doce horas, complicó las rutinas de millones de personas y que fue llevado a la gran pantalla por el cineasta Eddy Malaton en Blackout, traducido al español como Apagón en Nueva York (sin complicaciones en esto). Robert Carradine y James Mitchum protagonizan este film en el que se suceden robos, violanciones y refriegas de todo tipo mientras reina la oscuridad total.

De 2021 es otra cinta del mismo título, Blackout, basada en la novela de Mars Elsberg y que muestra el caos que genera un ciberataque que deja a Europa sin luz. El efecto dominó (1996) es un thriller dirigido por David Koepp y protagonizado por Kyle MacLachlan, Elisabeth Shue y Dermont Mulroney que muestra cómo un corte de energía en el sur de California desencadena una serie de acontecimientos nada agradables en una sociedad que (como la nuestra) depende de manera casi total de la tecnología.

Rodrigo Sorogoyen es el director de Apagón (definitivamente los títulos en este campo no destacan precisamente por su originalidad), la serie estrenada en 2022 en Movistar Plus+ con un elenco encabezado por Raúl Arévalo, Isabel Peña, Luis Callejo o Alberto Marini. La trama nos cuenta cinco historias diferentes con personajes que tienen que adaptarse a un contexto en el que (como hemos padecido este lunes) no hay electricidad, ni internet, ni transportes. En este caso el apagón, por cierto, está provocado por una gran tormenta solar.

Igualmente destacable es Into the forest (En el bosque, 2015), en el que las dos hermanas protagonistas sobreviven a un gran apagón en Carolina del Norte. Dirigida por Patricia Rozema, esta cinta está basada en la novela del mismo tíutlo de Jean Hegland, y cuenta con Evan Rachel Wood y Elliot Page al frente del elenco. Ambas luchas por la supervivencia en un mundo en el que rápidamente sale a la superficie lo peor de cada cual en una batalla constante por hacerse con recursos vitales como el gas o la electricidad, mientras aumentan los rumores sobre una posible guerra a gran escala.

Más historias que nos ponen frente al espejo tras una jornada como la que hemos vivido este lunes. En The road (La carretera, 2009) vemos a Viggo Mortensen convertido en un padre decidido a todo por proteger a su hijo después de un cataclismo misterioso que funde los plomos del planeta y que parece acabar con la civilización tal y como la conocemos. En su camino de huida hacia la costa en busca de refugio, se cruzan con otros supervivientes en situaciones extremas, que a duras penas tratan de adaptarse a lo que esté por venir. Esta es, por cierto, la adaptación a la gran pantalla de la novela con la que Cormac McCarthy ganó el Pulitzer en 2007.

Incluso Robert de Niro ha sucumbido a este género en sí mismo que son ya las series sobre apagones, cortes de suministros de servicios esenciales, ciberataques y cataclismos varios. Y lo ha hecho en Día cero, una reciente producción de Netflix en la que tiene que hacer frente como expresidente del país a las consecuencias de un apagón provocado por un ciberataque contra Estados Unidos. Y más títulos encadenados para terminar: Revolution (serie de 2012), El amanecer del planeta de los simios (película, 2014), Years & Years (serie de 2019), Dejar el mundo atrás (2023) o Lights out (2016). Un montón de ficciones que ver para comprender lo que ha podido pasar y estar preparados ante cualquier escenario. Esperos que, después de todo, no sea para tanto.