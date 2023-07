Cine para entender el trastorno bipolar: "La enfermedad mental convive con nosotros"

La Organización Mundial de la Salud considera que las enfermedades mentales afectan aproximadamente al 25% de la población. Convivimos con ellas, a pesar de lo cual nunca se habla lo suficiente al respecto y seguimos igualmente conviviendo con el recelo, el prejuicio y la suspicacia. Por puro desconocimiento, señalamos con el dedo y no sabemos realmente todavía cómo reaccionar y cómo tratar con quienes las padecen.

Visibilizar y desestigmatizar es el camino y es precisamente lo que busca con su labor diaria la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental (FEPSM), que ahora presenta Primavera interminable, un cortometraje centrado en el trastorno bipolar que afecta a millones de personas en todo el mundo.

"Es muy distinto tener una pierna rota, que es algo que se puede visualizar, pero si me dices que tienes un trastorno bipolar no lo sé visualizar y no sé exactamente cómo estás cuando estás mal. Por eso, la difusión de todo esto es importante", destaca a infoLibre la directora médica del cortometraje y catedrática de Psiquiatría de la Universidad del País Vasco, la doctora Ana González-Pinto.

Primavera intermitente, dirigido por José Cabanach e interpretado por Emma Ozores, Juan Carlos Naya y Paula Ezcurra con producción de Questión de Imagen Producciones, muestra desde la ternura una enfermedad crónica que afecta a millones de personas en todo el mundo y cuyas consecuencias en la sociedad, si no se tratan a tiempo, pueden ser significativas. El cortometraje puede verse de manera gratuita en YouTube.

"Queríamos ayudar a disminuir el estigma de la enfermedad del trastorno bipolar con alguna técnica que no fuera solo la divulgación científica o clínica que solemos hacer los psiquiatras. Así, nos pareció una buena idea utilizar medios audiovisuales y hacer cortos es una forma que llega mucho a las personas, que emociona, y hacerlo además con un plantel de actores buenos llega de una manera más profunda. Queremos transmitir cómo el estigma afecta a las personas que tienen una enfermedad y cómo luego eso genera también un autoestigma, un miedo a enfrentarse a los retos que van tocando en la vida porque piensas que la enfermedad va a aparecer y te vas a sentir mal", explica González-Pinto.

Y todavía prosigue: "Yo creo que la pandemia quizás en esto ha sacado a la luz muchas cosas. Sí que es cierto que se habla mucho más de salud mental pero todavía queda mucho por hacer, aunque está claro que estamos en el camino. Los testimonios en primera persona son muy importantes, sobre todo cuando son personas conocidas y ves que son capaces de seguir adelante con su vida y además con éxito. Ahora que ha ido avanzando el conocimiento científico sabemos perfectamente que no son enfermedades raras, sino que afectan a una parte importantísima de la población y que está todo el mundo como agazapado, porque si te van a llamar loco entonces intentas que no se sepa".

En Primavera intermitente Emma Ozores es una actriz crepuscular que huye de sus olvidados éxitos, mientras Paula Ezcurra es una joven que quiere subir a los escenarios para escapar de sus pesadillas. Dos realidades, dos trastornos bipolares, unidos por el teatro y que se contraponen para aprender la una de la otra con empatía, delicadeza, dulzura y afecto. Un camino difícil cargado de sensaciones enfrentadas, donde los fantasmas del pasado, con personajes que regresan en busca de una segunda oportunidad, y miedos del presente, se enfrentan a decisiones que pueden transformar su futuro. Juan Carlos Naya completa el triángulo de personajes que navega entre la comedia y el drama dentro de una trama cargada de ternura.

El cortometraje profundiza en las diferencias entre ambas mujeres de diferentes generaciones, con la joven incluso "más paralizada, pues no ha controlado bien la enfermedad y ve el futuro subjetivamente negro". Por otro lado, se ve cómo la mujer más mayor "ha podido realizar una vida normal a pesar de que se ha puesto unas trabas que le señala la propia joven". "Es un juego bonito porque por un lado la joven se siente muy limitada, pero a la vez es capaz de reconocer esas limitaciones en el personaje principal y le ayuda a dar un paso", remarca González-Pinto.

El trastorno bipolar es una enfermedad que no te define, como algo que puede ocurrirnos pero que no tenemos herramientas para manejarlo. Y, sobre todo, como algo que no te impide desarrollarte plenamente como persona. Por eso, desde la FEPSM se pone hincapié en el temprano tratamiento, desde el punto de vista médico, ya que se logra un mejor pronóstico. Desde el punto de vista social, la FEPSM a su vez trabaja para eliminar el estigma y poder acceder al empleo y a la completa participación social. Y batalla también para eliminar la simplificación inherente que habita en la palabra loco.

"Ese es un tic cultural que viene de probablemente cientos de años atrás. El que es distinto está loco y esa palabra ya le separa completamente, se genera un abismo entre esa persona y el resto de la sociedad, lo cual es tremendo", destaca la doctora, quien resalta que "de alguna manera u otra todo el mundo conoce a alguien con enfermedad mental, no ya solamente trastorno bipolar". "Todos tenemos ese riesgo de enfermar y, además, las enfermedades no nos separan del resto de la sociedad porque en realidad son connaturales al ser humano. Los organismos fallan pero se puede vivir con ello y además se puede reparar gracias a los tratamientos que ayudan a mejorar el pronóstico", afirma.

De hecho, apostilla, el porcentaje de gente afectada por enfermedades de salud mental es "muy alto", hasta tal punto de que el último estudio que se ha hecho en menores de treinta años señala que el 15,8% están en tratamiento. "No es un porcentaje pequeñito de la población y estamos hablando de menores. No es ni mucho menos algo raro, la enfermedad mental convive con nosotros", termina la doctora González-Pinto, que ha liderado este proyecto audiovisual cuyo objetivo principal es, en definitiva, dar visibilidad a las personas con trastorno bipolar, con la intención última de mejorar la cultura en salud mental y la excelencia de la psiquiatría.