Karla Sofía Gascón, nominada a mejor intérprete femenina en los César por 'Emilia Pérez'

La actriz española Karla Sofía Gascón aspira al César a la mejor interpretación femenina por su papel en Emilia Pérez, filme que acumula 12 nominaciones en estos galardones, que son los más importantes del cine francés. El narcomusical de Jacques Audiard ha sido, no obstante, superado en nominaciones por El conde de Montecristo y L'amour ouf (Corazones rotos). Estos dos últimos títulos, dirigidos por Matthieu Delaporte y Alexandre de La Patellière en el primer caso y por Gilles Lellouche en el segundo, acumularon respectivamente 14 y 13 nominaciones respectivamente, según la lista dada a conocer este miércoles por la Academia de los César y recogida por EFE.

Gascón, que ya ha hecho historia como la primera actriz trans nominada a los Premios Óscar, deberá competir en su categoría con su compañera de reparto Zoe Saldaña y con las francesas Adèle Exarchopoulos (L'amour ouf), Hafsia Herzi (Borgo) y Hélène Vincent (Quand vient l'automne).

En la categoría de mejor película, las películas nominadas fueron El conde de Montecristo, En fanfare, Misericorde, L'histoire de Souleymane y Emilia Pérez.

En la de actor, los franceses François Civil por su papel en el drama romántico L'amour ouf, Benjamin Lavernhe como protagonista de la comedia En fanfare, Karim Leklou por el humor negro de Miséricorde, Tahar Rahim por su trabajo metiéndose en la piel del legendario Charles Aznavour (en el biopic Monsieur Aznavour) y el francobelga Pierre Niney por su versión del conde de Montecristo.

En cuanto a la realización, el premio a la mejor dirección se lo disputarán Jacques Audiard (Emilia Pérez), la dupla Matthieu Delaporte y Alexandre de La Patellière (El conde de Montecristo), Gilles Lellouche (L'amour ouf), Boris Lojkine (L'histoire de Souleymane) y Alain Guiraudie (Miséricorde). Estos dos últimos filmes también han cosechado un buen puñado de nominaciones, justo por detrás de las grandes favoritas, con ocho cada una.

En el apartado de mejor filme extranjero, tampoco en Francia hubo recompensa para el español Pedro Almodóvar ya que optarán Anora, The Seed of the Sacred Fig, The Apprentice, The Substance y The zone of interest.

Donde sí habrá presencia española es en la categoría de mejor cortometraje documental: Las novias del sur de Elena López Riera ha sido nominada. Este mediometraje producido por Suica Films y Alina Films (Suiza) y distribuido por Vitrine Filmes, es el nuevo trabajo de la directora tras el largometraje El agua (2022), que tuvo su estreno mundial en la quincena de cineastas de Cannnes.

La gala tendrá lugar el próximo 28 de febrero y en ella se hará entrega de un César de honor a la actriz estadounidense Julia Roberts, así como al cineasta grecofrancés Costa-Gavras. La ceremonia estará presidida por la actriz Catherine Deneuve y presentada por el rapero, director y actor Jean-Pascal Zadi, conocido por sus papeles cómicos.

Los César refuerzan sus normas contra las violencias sexuales

De cara a esta gala, la Academia de los César ha reforzado sus reglas contra las violencias sexuales después de la avalancha de denuncias que vivió el celuloide francés en los últimos dos años y que ya en 2024 tuvieron un papel protagonista en la ceremonia con un emocionante discurso de la actriz Judith Godrèche, embajadora del Me Too galo.

En concreto, después de que el año pasado se decidiera no dar ningún protagonismo en la gala de ese año a quienes hubieran aparecido como sospechosos de violencia sexual o sexista en un procedimiento judicial, la Academia anunció la semana pasada que a cualquier miembro en esa situación se le suspenderá su derecho de voto hasta el término del proceso.