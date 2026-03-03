Cultura financiará el homenaje a Miguel Hernández después de que Valencia retirase el apoyo

El Ministerio de Cultura aportará 40.000 euros para garantizar el homenaje a Miguel Hernández: La Senda del Poeta, un recorrido cultural por las localidades más vinculadas al poeta que se celebra desde 1998, pero que este año no contará con la financiación de la Generalitat Valenciana, que la ha retirado.

En una nota de prensa, el Ministerio de Cultura ha anunciado que sufragará los gastos de organización y logística a fin de garantizar la continuidad del evento, que organiza la Fundación Cultural Miguel Hernández, y que se celebra coincidiendo con el aniversario de la muerte del poeta, el 28 de marzo.

La iniciativa, también conocida como Camino Hernandiano, ofrece a los participantes un recorrido a pie de 68 kilómetros durante tres días por las localidades más vinculadas al poeta y el objetivo de Cultura con este anuncio es que La Senda del Poeta se realice en 2026 con normalidad.

No obstante, este año la celebración se retrasará cerca de un mes, hasta el 25 y 26 de abril, debido a la pérdida de apoyo, en el último momento, de la Generalitat valenciana y la consecuente reorganización, tanto logística como administrativa, que incluye la solicitud de los permisos necesarios para su realización.

El evento vincula la historia y trayectoria del poeta con el reconocimiento de su figura como víctima de la dictadura, encarcelado por su apoyo a la República y a quien se le negó atención médica en la prisión, hasta provocar su muerte.

"Censurar este aspecto de su vida, así como su vínculo y defensa de la República, va en contra de la Ley de Memoria Democrática", ha señalado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

El ministro ha subrayado que "intentar borrar el contexto en el que murió Miguel Hernández es reescribir la historia, y la memoria democrática no se recorta por incomodidad ideológica".

Cada año, centenares de personas participan en esta actividad que se inició en 1998. Desde entonces, y coincidiendo con el fin de semana más próximo al 28 de marzo, se efectúa a pie el camino por lugares significativos en la vida y obra de este poeta de la Generación del 27.

El itinerario se inicia habitualmente en Orihuela, municipio donde nació Miguel Hernández el 30 de octubre de 1910; pasa por la localidad de Cox, donde vivió su primera etapa familiar con su esposa Josefina Manresa; y por Elche, donde vivieron y murieron su viuda e hijo y donde se encuentra la sede de la Universidad que lleva su nombre.

El recorrido finaliza en Alicante, ciudad donde falleció el poeta el 28 de marzo de 1942 y en cuyo cementerio se encuentra enterrado.