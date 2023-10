"Hay verdadero temor a ofender a Israel": el mundo de la cultura ha elegido ya trinchera

El historiador israelí Avi Shlaim (@StAntsCollege) ofrece la conferencia “Reflections of an Arab-Jew on the Israel-Palestine Conflict” en el congreso "El futuro de la cuestión #palestina. 75 años después de la #Nakba". Con @GICMOM_UCM @Casaarabe. 📺👉https://t.co/a7cDcQrFrJ pic.twitter.com/AvdsLxmIwo