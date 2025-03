El actor, director y autor de teatro español Juan Margallo, considerado uno de los ejes vertebrales del teatro independiente en España, ha fallecido a los 84 años, ha confirmado este domingo la entidad de gestión de actores y bailarines (AISGE) y recoge EFE.

Nacido en Cáceres en septiembre de 1940, fue galardonado junto a su esposa, Petra Martínez, con el Premio Nacional de Teatro 2022 por su "profundo y permanente compromiso con la escena". El jurado destacó "su excelencia escénica", que han ejercido "siempre con enorme profesionalidad, no exenta del sentido del humor".

Sus apariciones en la gran pantalla han sido esporádicas, pero significativas: El espíritu de la colmena, de Víctor Erice; Al sur de Granada, de Fernando Colomo; y la más reciente, Campeones, de Javier Fesser, por la que fue candidato a mejor actor secundario en los premios Goya de 2019.

Ayer mismo, Petra Martínez colgó en Instagram una foto de los dos juntos con el texto: "Juan y yo haciendo una obra que se llamaba Cosas nuestras de nosotros mismos, nos divertíamos muchísimo haciéndola".

"Se nos ha ido Juan Margallo, referente indiscutible del teatro y figura fundamental de nuestra cultura", ha destacado la SGAE en la red social X tras conocerse la noticia, que ha sumado numerosas reacciones y muestras de cariño al actor y su familia.

La presidenta de la Junta Extremadura, María Guardiola, ha lamentado la pérdida de un "actor enorme, Premio Nacional de Teatro y Medalla de Extremadura". "Ante todo, un extremeño que llevó sus raíces con orgullo y dejó una huella imborrable de compromiso en la escena teatral", ha añadido.

El actor Juan Diego Botto lamentaba "una pérdida enorme para el teatro y el cine de nuestro país". "Una de las más bellas personas que he conocido nunca y un hombre lúcido de compromiso inquebrantable", añadía Botto.

La Academia de Cine ha recordado la participación de Margallo en películas como Campeones, Cerrar los ojos o Platillos volantes. Desde AISGE se han mostrado "conmovidos y desolados con el adiós de Juan Margallo".

"Una terrible pérdida, en palabras de Emilio Gutiérrez Caba, que hoy lloramos desde AISGE, su casa. El 'curioso insaciable', el mejor ejemplo de que para ser un buen actor hay que ser un hombre bueno", han destacado.

También la Unión de Actores y Actrices ha destacado a Margallo como "uno de los máximos referentes de la lucha por los derechos de la profesión y gran compañero y amigo de la Unión de Actores y Actrices"

Autor censurado y eterno tándem con Petra Martínez

Juan Margallo fue uno de los arquitectos del teatro independiente en España cuando espectáculos como su mítica Castañuela 70 eran directamente prohibidos, y lo hizo junto a su pareja sentimental y artística, Petra Martínez, con la que ha compartido cinco décadas de trabajo y risas hasta su fallecimiento.

Uno de sus últimos trabajos juntos fue la obra de 2021 Hasta que el alzheimer me devore, ella como directora y él como monologuista y autor del texto basado en su libro Vivir del aire: "Voy a cumplir dentro de poco 82 años / y me planteo cuál es la razón que me anima a narrar estas anécdotas / cuando sé que no servirá para nada", se preguntaba.

Pero eran muchas las historias que podía contar Margallo. Por ejemplo, cuando le prohibieron la obra de teatro Castañuela 70, una revolución en la escena teatral en la que parodiaban los últimos años del franquismo junto a la banda Las Madres del Cordero, capitaneada por Moncho Alpuente.

Margallo era hijo de un militar franquista y el de Petra sirvió en el ejército de la República. Ambos progenitores llegaron a estar condenados a muerte, circunstancias que sus hijos convirtieron en un elemento cómico, porque siempre trataron de transformar las peripecias de su existencia en algo que les hiciera reír a ellos y a otros.

Director y fundador del grupo Tábano junto a Enriqueta Carballeira, Alberto Alonso y José Luis Alonso de Santos, su obra Castañuela 70, antes de ser prohibida por la supuesta algarada sedicente de un tal Frente Revolucionario Marxista Leninista Pensamiento Mao Tse Tung, superó las cien funciones y los 70.000 espectadores en Madrid, según el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música (INAEM).

Tras esta provocación -se sospecha que montada por grupos fascistas o la propia policía- en 1971 comenzaron su primera gira para la emigración (50 días de viaje, 21 funciones, con media de 400 espectadores, 8.400 kilómetros recorridos).

Eran representaciones para los emigrantes españoles en Europa en las que viajaban en furgoneta y dormían en las casas de los trabajadores. También llevaron sus obras de gira por América y en 1973 dieron una función en la Penitenciaría Distrital de Bogotá, con escenografía de Gabriel García Márquez.

En esos años, bajo la dirección de Margallo, escriben colectivamente Piensa mal y acertarás, que es prohibida íntegramente, al igual que el texto de Peter Weiss De cómo el señor Mockinpott consiguió liberarse de sus padecimientos. En agosto del 71 estrenan en el teatro Reina Victoria de Madrid El retablo del flautista, de Jordi Teixidor, prohibida al día siguiente del estreno por la Dirección General de Cultura Popular.

Ya en democracia, Margallo fue el primer director del Festival Internacional de Teatro Iberoamericano de Cádiz (1986-1992) y fundó junto a Martínez el grupo Uroc Teatro, con quien estrenan La mujer burbuja (1988) o La tuerta suerte de Perico Galápago (1985).

Siempre reivindicativo, dirigió también la obra Para-lelos 92, escrita y protagonizada por Petra Martínez, con la que caricaturizaban al español que esperaba la llegada de la ya mítica fecha para que cambiara su vida.

"Debido al contacto permanente que tenemos con Sudamérica, nos duele que la conmemoración del Descubrimiento se enfoque de forma esencial hacia la cultura anglosajona y no hacia la de los países latinos, que es la que nos queda más cerca, y por eso nuestra respuesta es la ridiculización y la ironía", remarcaba Margallo.

Cuando estrenaron Hasta que el alzheimer me devore, Margallo explicó en una entrevista en Revista Teatros que lo que querían era que "la gente, aunque sea joven, se plantee que muchas veces le damos importancia a algo que al fin es sencillo, como que nos tenemos que morir. Sería todo más relativo, nos llevaríamos mejor si tuviésemos en cuenta que estamos aquí de paso y que es un poquito de tiempo solo".