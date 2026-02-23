Fallece el periodista y escritor Gregorio Morán a los 78 años

El periodista y escritor Gregorio Morán, autor de obras como Adolfo Suárez, historia de una ambición, articulista de piezas como las Sabatinas intempestivas en La Vanguardia o guionista del filme de J.A Bardem Siete días de enero, ha fallecido este lunes en Barcelona a los 78 años de edad.

Autor que no dejaba indiferente, inconformista, implacable, La Vanguardia, donde escribió hasta el año 2017, cuando dijo que le habían "censurado" un artículo, ha dado a conocer este lunes su fallecimiento y ha destacado que este coincida con una fecha como la del 23 de febrero, porque él ahondó en la Transición con obras como El precio de la Transición, que publicó en 1991.

Nacido en Oviedo en 1947, aunque hacía años que vivía en Barcelona, estudió en Madrid y París y durante unos años fue un activista antifranquista, así como periodista de investigación y colaborador, a partir de los años setenta, de varios medios de comunicación.

En 1978 publicó el libro sobre Adolfo Suárez y, posteriormente, firmó otros títulos como Miseria y grandeza del PCE (1986), Testamento vasco (1988), El maestro en el erial. Ortega y Gasset y la cultura del franquismo (1998) y Llueve a cántaros (1999).

También escribió libros de viajes y de creación literaria como Nunca llegaré a Santiago (1997), El viaje ruso de un vendedor de helados (2001) o, en 2007, la semblanza biográfica, Asombro y búsqueda de Rafael Barrett.

Una de sus obras más polémicas fue El cura y los mandarines (Historia no oficial del Bosque de los Letrados). Cultura y política en España, 1962-1996, donde ahondó en la historia intelectual de la cultura española y en sus protagonistas, con el hilo conductor de la figura de Jesús Aguirre.

Al conocerse su deceso, algunos de sus amigos y conocidos lo han recordado a través de las redes sociales.

El escritor Javier Pérez Andújar ha rememorado su figura, a través de una fotografía de Juan Santiso del concierto de Raimon en la Facultad de Económicas, en Madrid en el año 1968, donde se le ve escuchando al cantante valenciano y ha afirmado que Morán fue un "inconformista y le costó el pellejo. También despellejó lo suyo. DEP, maestro".

La despedida del escritor y periodista tendrá lugar en el Tanatorio Sancho de Ávila, en Barcelona, el día 25, entre las 13:25 y las 21:00 horas, y al día siguiente se celebrará el entierro, que la familia quiere en estricta intimidad.