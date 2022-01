Ficción a raudales y hechos reales, las series que nos quitarán horas de sueño en 2022

Quedarse dormido en el sofá después de perder el tiempo tratando de escoger la siguiente serie que ver. Ya sea solo o en compañía, es este un ritual común y anodino por todos compartido. Basado en hechos reales. Es tal la oferta, tan abrumadora, que el cerebro se desconecta y el cuerpo se entrega al sueño como forma de protección después de un tiempo de infructuosa elección.

Y no va a cambiar eso en 2022. Porque ver series es una afición estupenda, siempre y cuando uno sepa las que quiere ver. Hacer las cosas por hacer nunca es una buena opción, en ningún ámbito, pero en eso las series juegan con ventaja porque son demasiadas las veces que la indecisión acaba por puro azar. Para tratar de zafarse del algoritmo, es bueno anticiparse a lo que está por venir, sabiendo de antemano lo que nos puede interesar.

Con esta premisa, la expectación se concentra en torno a las nuevas series de El señor de los anillos, Juego de tronos y Star wars. Tres universos de ficción prácticamente infinitos que van a seguir expandiéndose en diversas direcciones durante este 2022.

El señor de los anillos adapta por primera vez a televisión a los personajes creados por J.R.R. Tolkien, con una temporada de ocho episodios (los dos primeros dirigidos por Juan Antonio Bayona) que se estrena el 2 de septiembre en Amazon Prime Video. La trama se situará en la Segunda Edad de la historia de la Tierra Media, esto es, milenios antes de lo narrado en El Hobbit y El señor de los anillos.

La casa del dragón será la nueva entrega de la franquicia Juego de Tronos, en este caso centrada en la historia de los Targaryen desde un par de siglos anteriores a la serie original. Esta precuela, basada en el libro Fuego y sangre de George R.R. Martin, podrá verse en HBO Max a lo largo de este año, en una fecha aún por determinar.

Star Wars también seguirá ampliando su propia galaxia con Obi-Wan Kenobi, nueva serie de Disney+ centrada en el personaje del mismo nombre interpretado en la pantalla grande por Alec Guinness y un Ewan McGregor que repite ahora en la pequeña. La narración discurre en este caso una década después de lo contado en La venganza de los Sith.

Una vez detectadas las megaproducciones (El señor de los anillos es la serie más cara de todos los tiempos), ya se trata de que cada cual escarbe, por ejemplo, en las producciones españolas. No habrá que esperar demasiado para que llegue Todos mienten (Movistar+), un thriller con humor negro dirigido por Pau Freixas y un reparto encabezado por Irene Arcos, Natalia Verbeke, Miren Ibarguren, Leonardo Sbaraglia, Juan Diego Botto, Ernesto Alterio, Eva Santolaria y Amaia Salamanca.

Ya en febrero será turno para Sentimos las molestias (Movistar+), prometedora comedia con Antonio Resines y Miguel Rellán. Una comedia dramática sobre lo que supone “hacerse viejo” hoy en día. Rafael Müller (Antonio Resines) es un aclamado director de orquesta que mantiene una amistad de décadas con Rafael Jiménez (Miguel Rellán), una vieja gloria del rock que se resiste a colgar la guitarra. A partir de aquí, cualquier cosa es posible. También de Movistar+ es Rapa, ficción de suspense con el equipo creativo de Hierro que cuenta con Javier Cámara y Mónica López al frente (lo que no tiene es fecha de estreno).

Igualmente sin fecha confirmada, Atresplayer Premium traerá consigo Las noches de Tefía, ficción que contará cómo era la vida en este campo de concentración de Fuerteventura, durante la dictadura de Franco. "A algunos no les sonará el nombre de Tefia porque lo que hizo estupendamente bien el franquismo fue silenciar todo, especialmente las cosas que yo quiero contar en esta serie", cuenta su creador, Miguel del Arco.

Del mismo modo, vienen haciendo ruido antes de su estreno Express (16 de enero en Starzplay, protagonizada por Maggie Civantos), Feria: la luz más oscura (18 de enero en Netflix), Operación Marea Negra (febrero en Amazon Prime Video, con Álex González), La edad de la ira (febrero, Atresplayer Premium), Sin huellas (Amazon Prime Video), Las de la última fila (Netflix), Alma (Netflix), Hasta el cielo (Netflix, adaptación de la película de Daniel Calpalsoro), La chica de la nieve (Netflix, adaptación de la novela de Javier Castillo), Apagón o la primera serie musical producida por Netflix España: Érase una vez... pero ya no, con Sebastián Yatra y Nía Correia.

En el ámbito internacional, el morbo llegará en febrero con Pam & Tommy, la serie de Disney+ (sí, así es) sobre la relación entre la actriz Pamela Anderson y el batería de Mötley Crüe, Tommy Lee. En un género diametralmente opuesto, David Simon volverá a llevarnos hasta los bajos fondos de Baltimore para contarnos una conspiración criminal en la policía de Baltimore en We own this city (HBO Max). Por su parte, Kenneth Branagh muta en Boris Johnson en This Sceptred Isle (Sky), que relata los primeros meses de la pandemia en Reino Unido.

De la misma manera que en el cine, los cómics y los superhéroes también invadirán la pequeña pantalla con el luchador John Cena ya mismo convertido en El pacificador de El escuadrón suicida (13 de enero, HBO Max). Después irán llegando en Disney+ durante el presente año propuestas como Mrs. Marvel, Moon Knight o She-Hulk.

NUEVAS TEMPORADAS

Lo nuevo siempre interesa más salvo que sea una cuarta temporada de Stranger things. A eso se agarran en Netflix, que bien conocen el potencial de lo que tienen entre manos, como igualmente puede ser la cuarta de Sex education, otro de sus grandes éxitos, como la quinta de la aclamada The Crown o la tercera de Lupin. También llegará en 2022 la segunda temporada de Cardo, así como las inesperadas continuaciones de Un paso adelante, ahora como UPA Next, o Los protegidos: el regreso (todas estas últimas en Atresplayer Premium).

Ya el 10 de enero tendremos la segunda temporada de Euphoria (HBO Max), a la que seguirán luego otras tan dispares como Ozark (la cuarta, el 21 de enero en Netflix), Raised by wolves (la segunda, el 3 de febrero en HBO Max), The Marvelous Mrs Maisel (la cuarta, el 18 de febrero en Amazon Prime Video), Killing Eve (también la cuarta, el 27 de febrero en HBO Max), Outlander (la sexta, el 7 de marzo en Movistar+) o la última temporada de Better call Saul (Movistar+). La consigna de las plataformas es clara: que todos los mandos a distancia del planeta se queden sin pilas.