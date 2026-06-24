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LIBROS

Un libro de relatos para que la España vaciada llegue a los despachos del poder

  • La editorial Páramo lanza un micromecenazgo para publicar 'Todavía', una obra colectiva con 28 textos inéditos que busca que la literatura sea una forma de presión contra la despoblación
Virginia Hernández y Javier Campelo, de la editorial Páramo, con un cartel del libro.
Virginia Hernández y Javier Campelo, de la editorial Páramo, con un cartel del libro. Editorial Páramo. Cedida

La editorial independiente Páramo ha lanzado una campaña de micromecenazgo para publicar Todavía, un libro colectivo de relatos contra la despoblación que reúne a 28 autores y autoras vinculados a la llamada España vaciada. El proyecto, alojado en la plataforma Verkami, nace con una doble ambición: reivindicar la calidad literaria de quienes escriben desde territorios alejados de los grandes focos culturales y denunciar el abandono político, económico y social que sufren amplias zonas de la España interior, a la que la editorial ha llamado la "España sentenciada".

La iniciativa no se limita a financiar la edición del volumen. Cada mecenas recibirá un ejemplar del libro, pero también podrá decidir a qué persona con capacidad de decisión política o económica se envía otro, acompañado de una carta escrita en su nombre. La editorial resume así el propósito de la campaña: “Quieran o no quieran, tendrán que leernos”. La idea es que las voces de quienes viven o escriben desde esos territorios lleguen directamente a quienes tienen poder para intervenir sobre su futuro.

Todavía reúne 28 relatos inéditos escritos expresamente para el proyecto. Entre los autores figuran Tomás Sánchez Santiago, Premio Castilla y León de las Letras 2025; Yolanda Izard; José Luis Puerto; María San Miguel, Premio Ojo Crítico de Teatro 2025; Cristina Fallarás; José María Merino; Óscar Esquivias; Ignacio Sanz; Jesús Carazo; Sol Gómez Arteaga; Vicente Muñoz Álvarez; Alejandro Cuevas; Clara García Fraile; David Refoyo o Beatriz Sanz Olandía, entre otros nombres procedentes de provincias como Zamora, Salamanca, Segovia, Soria, León, Valladolid, Burgos, Cuenca, Toledo, Albacete, Ávila, Palencia o Zaragoza.

Dos ejemplares de 'Todavía', el libro colectivo de relatos contra la despoblación que reúne a 28 autores y autoras vinculados a la llamada España vaciada.

El libro reivindica el territorio y la memoria, pero también un género, el relato, que a menudo ha sido considerado menor dentro del mercado editorial pese a su capacidad expresiva. Según la editorial, en sus páginas conviven la melancolía, el humor, la crítica y la autocrítica, con una causa común: defender la vida en lugares que demasiadas veces son tratados como espacios condenados a desaparecer.

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La campaña ha alcanzado en su primera semana el 85% de la financiación necesaria para salir adelante. El objetivo inicial es reunir 4.000 euros, destinados al diseño, la maquetación, la impresión y los envíos. Las aportaciones comienzan en 20 euros e incluyen distintas recompensas, desde el propio libro hasta semillas autóctonas, azulejos artesanales, packs editoriales o una cesta de productos procedentes de esa “España sentenciada”.

Si la recaudación supera la cifra prevista, la editorial ampliará la tirada y organizará presentaciones en distintos puntos de la España interior y en Madrid. La portada del libro ha sido diseñada por Félix Rodríguez, Mr. Zé, director creativo y cofundador de PobrelaVaca Studio.

Fundada en 2015 en Valoria la Buena, en Valladolid, Páramo es una editorial independiente especializada en lírica, narrativa y ensayo. Su catálogo presta especial atención a la memoria local, la identidad territorial y el pensamiento crítico, con colecciones como Nuestros Pueblos o Vientos del Pueblo. Con Todavía, la editorial busca que la literatura no funcione sólo como testimonio, sino también como una herramienta de intervención pública frente a una desigualdad territorial que sigue marcando el mapa del país.

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