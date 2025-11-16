La España Vaciada pide una vivienda "más competitiva" para atraer a nuevos pobladores

La Revuelta de la España Vaciada ha abogado por que la vivienda en las zonas despobladas sea "más competitiva" para fomentar la llegada de nuevos pobladores, en la séptima asamblea del movimiento social que se ha celebrado este fin de semana en Molina de Aragón (Guadalajara).

En el transcurso de la asamblea se ha abordado el problema del acceso a la vivienda, adaptado a las distintas realidades demográficas y económicas de cada provincia, y las plataformas que conforman el movimiento social han coincidido en apreciar que la falta de vivienda pública está impidiendo que la población joven se quede en los pueblos, ha informado en una nota de prensa la Revuelta de la España Vaciada.

Las plataformas han advertido de que la falta de vivienda pública, ya sea por abandono, por procesos especulativos o por la inexistencia de un parque público realista, impide que los jóvenes se queden en estas zonas, dificultando el arraigo "y frenando cualquier proyecto de revitalización".

Por ello, han planteado que la vivienda en la España vaciada debe de ser más competitiva: "Atendiendo a las propiedades y condiciones que puede ofrecer una vivienda en el medio rural, no solo para mantener la población de la zona y ayudar a los habitantes de los pueblos, sino también para fomentar la llegada de nuevos pobladores".

Energías renovables, macrogranjas e incendios

Otro de los bloques importantes que se han tratado en la asamblea de Molina de Aragón ha sido el del impacto de las energías renovables implantadas sin planificación, que son consideradas por la mayoría de los colectivos que integran la Revuelta de la España Vaciada "como la mayor agresión actual al territorio rural".

Al respecto, las plataformas han denunciado que "el Estado está convirtiendo extensas comarcas en zonas de sacrificio".

Esta circunstancia se aprecia en todo el país, en el que se están implantando "macropolígonos fotovoltaicos que cubren miles de hectáreas productivas o instalaciones eólicas que destruyen paisajes naturales emblemáticos", en los que en lugar de impulsar las comunidades energéticas "se están desviando fondos para las empresas privadas".

También se ha analizado en la asamblea el impacto de los numerosos proyectos de biogás y macrogranjas que se están acometiendo, que según la Revuelva de la España Vaciada "contaminan suelos, aire y agua, e impactan muy negativamente en la biodiversidad".

Todos estos impactos negativos ya han sido señalados por entidades científicas y por divulgadores ambientales, como es el caso de los análisis que han hecho expertos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Asimismo, la sexta asamblea de la Revuelta de la España Vaciada ha situado los incendios entre las prioridades del movimiento social, porque: "Año tras año, la sociedad es testigo de cómo el abandono institucional, la acumulación de combustible y la falta de recursos materiales y personales, ponen en riesgo los montes".

Los siniestros "han supuesto la ruina para unos territorios ricos en recursos naturales, pero pobres en herramientas de defensa ante los colosales incendios", ha lamentado el movimiento social.