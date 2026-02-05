Martín Pallín presenta 'Visto para sentencia', una mirada crítica sobre la justicia y el Estado de derecho

La Fundación Ortega-Marañón acoge este lunes 9 de febrero la presentación de Visto para sentencia, el nuevo libro de José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, una de las voces más reconocidas del ámbito jurídico progresista en España y columnista de infoLibre. La cita, prevista para las 19.00 horas en la sede de la fundación (calle Fortuny, 53, Madrid), se plantea como una reflexión pública sobre el estado de la justicia y la salud del Estado de derecho en un momento de fuerte tensión institucional.

En esta obra, Visto para sentencia, Martín Pallín analiza con mirada crítica el funcionamiento del sistema judicial español, deteniéndose en cuestiones como la independencia judicial, el papel de la judicatura en una democracia avanzada y las fricciones crecientes entre derecho y política. El libro dialoga de forma directa con debates de plena actualidad, como la instrumentalización política de la justicia, la crisis de confianza en las instituciones o los límites del poder judicial en un contexto de polarización.

Lejos de un enfoque meramente técnico, el magistrado emérito sitúa su reflexión en el terreno de los derechos fundamentales y de la responsabilidad democrática de los jueces, una línea que ha marcado buena parte de su trayectoria intelectual y pública. El ensayo no se limita al diagnóstico, sino que plantea la necesidad de repensar los fundamentos del sistema judicial para reforzar las garantías constitucionales y la calidad democrática.

'Visto para sentencia. Jueces e ideología en la Justicia española' Ver más

En la presentación participarán también Cristina Monge, politóloga, presidenta de +Democracia y columnista de infoLibre, y José María Pérez Peridis, arquitecto y dibujante, aportando una mirada transversal que conecta justicia, democracia y cultura cívica. La presencia de Monge y del propio Martín Pallín, ambos colaboradores habituales de infoLibre, refuerza el vínculo del acto con los debates que desde el periodismo crítico vienen señalando los riesgos de deterioro institucional y la necesidad de una regeneración democrática de fondo.

La presentación se perfila así como un espacio de debate, en un contexto marcado por la judicialización de la política y las controversias sobre el papel de los tribunales en decisiones de alto impacto público. Un diálogo necesario para pensar el presente y el futuro de la justicia en España.

La fundación permite la inscripción al acto desde su página web.