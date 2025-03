Amor en el Berlín de la Guerra Fría

El libro durmiente comenzó su andadura como club de lectura en junio de 2003. Su nombre hace referencia a la necesidad de rescatar los valores y principios que duermen en el seno de los libros. El libro durmiente se define como una entidad creada sin fin de lucro. Nuestra acción adquiere la condición de voluntariado cultural. Desde el año 2012, correspondiendo con el período lectivo, impartimos los talleres de escritura creativa en dos niveles: básico y avanzado. Finalmente, la invitación a los autores para presentar sus obras o impartir clases magistrales sobre las técnicas de escritura ha dado lugar a la creación de un foro literario donde confluyen los lectores, libros y escritores, compartiendo ideas e inquietudes en pro de la cultura.

Victoria - Paloma Sánchez-Garnica

Editorial Planeta (Premio Planeta 2024)

Ser amante de la lectura y de las buenas historias contadas, sean reales o de ficción me lleva a que caiga en mis manos rápidamente el último libro de Paloma Sánchez-Garnica.

En la página 469, la autora manifiesta: "El Berlín del siglo XX tiene tantas posibilidades de novela como personas lo habitaron. Es una ciudad llena de historias tremendas, fascinantes y, sin duda, dignas de ser contadas". Sus últimos tres libros nos llevan a esta ciudad que tantas historias tiene y que es un verdadero de filón para quien tenga una buena y afilada pluma y no esté ausente de una magnífica imaginación.

Paloma Sánchez-Garnica nos narra como la supervivencia del ser humano se convierte después de una guerra en el único objetivo, donde nada es fácil y todo puede tener un doble sentido en la vida. El argumento empleado es básicamente el seguir viviendo, pero mientras eso se hace posible, el amor, la traición, el hambre, el miedo, la represión..., entre otros, son los condicionantes que toda persona que vive en ese caos, tendrá que sufrir, pero siempre hay quién lucha contra todos esos elementos para salir a flote. A lo largo de todas las páginas el lector se dará cuenta de que el argumento de los hechos nos los va dosificando en diferentes tramas que todos tienen el mismo nexo, Victoria, y el mismo anhelo.

Sus personajes son fuertes y le dan consistencia a la novela. El personaje de Victoria es potente, pero rivalizará con el de Robert Norton, ambos forman el tándem perfecto para que cada uno tenga su trayectoria, pero si no se hubieran unido no le habría dado tanta consistencia a la historia.

Victoria tiene la férrea decisión de que su hija y hermana salgan adelante de su mano. En 1946 Berlín es un caos y cualquiera es presumible de ser culpable de algo, sobre todo de ir contra el régimen establecido. Ella tiene un proyecto entre manos, un sistema de cifrado de mensajes que puede ser infranqueable. Esto no será, en un principio, lo que la ayude a tener una vida mejor, pero con el tiempo si será reconocido.

Los diferentes trabajos que debe llevar a cabo Victoria, casi no le dan para que se alimenten las tres, ni que dejen de pasar frío en el crudo invierno berlinés. De la mente de las hermanas, Victoria y Rebecca, no se despeja el horror que tuvieron que sufrir cuando fueron violadas, pero solo seguían adelante por Hedy, hija de Victoria y a la que Rebecca considera más que si la hubiera parido ella. Cada día acudirá a cantar a un club, que le permitirá abrirse nuevos horizontes. Allí conocerá a un americano que será en un futuro corto su refugio y su salvación, pero en esa ciudad se persigue al ciudadano y se le condena si no colabora para con los dirigentes, siempre tienen un as en la manga para obligar al perseguido que cumpla su misión o bien su entorno se verá perjudicado.

La fatalidad la aboca a que, aunque se marche a vivir a Estados Unidos, los tentáculos de la mala gente alemana lleguen hasta allí. El amor de Robert la hará seguir adelante, pero todo es un peligro, no estará a salvo ni a miles de kilómetros de distancia, siempre como moneda de cambio sus otros dos amores, su hija y su hermana, por ellos moriría si fuera a salvación de ellas.

Leer a Paloma Sánchez-Garnica siempre es un seguro de que la historia te va a gustar y esta no queda lejos de conseguirlo, aun habiendo leído otras historias ambientadas en su querido Berlín siempre destapa la caja de las sorpresas.