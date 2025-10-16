Sin fronteras

Los colores de la nieve - Juan Pinilla

Editorial Valparaíso (Granada, 2025)

Estamos ante un relato de compromiso, de verdad. Aquí se visibiliza con personajes de carne y hueso el tema de la inmigración. Tema de plena actualidad con muchos problemas sin resolver y, como ocurre con los hechos difíciles, se mira para otro lado. Por eso la ayuda es fundamental. Y éste es el eje que recorre toda la novela: la solidaridad y la amistad en un mundo que no comprendemos. Es una novela coral emotiva y poética.

Juan Pinilla (Granada, 1981) es músico, columnista, actor e investigador. Ha editado varios trabajos de flamenco en solitario con especial atención a la poesía inédita en la música. Tiene numerosos álbumes, giras pos más de treinta países. Tiene en su haber el premio Lámpara Minera del Festival del Cante de las Minas, 2007. En 2014 fue nominado al Grammy Latino en la categoría de mejor Álbum de Flamenco, junto a Fernando Valverde, por Jugar con fuego.

Ésta es su primera novela, que titula Los colores de la nieve:

“Samo contempló atento el color de las cimas. Vio que la nieve se había transformado y el anterior velo naranja daba paso a una suerte de espejo que reflejaba el candor rojizo del sol poniente. -La nieve tiene distintos colores a estas horas de la tarde, Wadima-.”

(…)

“Amigo Samo, querido. Cuando leas esto, estaré sentado en ese lugar al que tanto hemos acudido. Aquí, la nieve cambia de color. Un día una luna llena encima de la montaña, y la nieve se hizo azul. Estoy sentado hasta que puedas venir. Tu amigo Wadima.”

(…)

“Aunque tardó en reaccionar conmovido por el asombro y su cara encendida por el resplandor deslizaba varias lágrimas centelleando en las mejillas. Samo balbució muy despacio y como para sus adentros. -¿De qué color es hoy la nieve?-.”

Tiene toda una carga significativa, simbólica, comprometida y amable. Alejada de todo lo material en donde solo cabe la caricia en todas sus facetas. La novela se estructura en cinco partes o libros, como denomina el autor, con sus correspondientes capítulos.

Es una entrega valiente, Juan Pinilla lo hace de una manera realista repleta de sensibilidad y solidaridad. La tensión y el riesgo se reflejan bajo un lenguaje lúcido y reflexivo que conjuga a la perfección significante y significado. Aquí el contenido y la temática expresados están transcritos con un léxico y unas formas en concordancia inseparables, que acentúan el mundo inhóspito en que vivimos.

Así los derechos humanos, la rebeldía cívica y sobre todo el amor porque Los colores de la nieve es una novela de amor, de amistad en donde el miedo y la desconfianza son los parámetros que se equilibran con la esperanza y la tenacidad de un grupo de personas que tienen como objetivo conseguir que no haya injusticia, ni marginación.

Hay personajes como Wadi, el protagonista, Samo, su coprotagonista, Lis, personaje femenino de importancia, que luchan porque no existan estas tragedias personales, en este caso el de un joven que llega a España en una patera que huye y sobrevive.

La novela está situada en Granada con personajes (profesores, poetas…) que vamos reconociendo por los rasgos y datos que nos da el autor, también lugares emblemáticos para contarnos historias y hechos tan duros que él envuelve con la poesía. La intertextualidad está siempre presente: sobre todo con los versos de Federico García Lorca, de Troppo mare, de Javier Egea, citas de El segundo sexo, de Simone de Beauvoir, y de La madre de Gorki, entre otros. Este recorrido del mundo libresco se une con la música, canciones del Cabrero, cancioncillas populares de la tradición y el respeto al folklore que subyace en el recuerdo y que aquí resuenan junto al gran Morente.

Es singular la tipografía y los diferentes textos que introduce en el relato como son el diario, la carta, la poesía, los diálogos en forma teatral, los apartes a los lectores, entre otros.

Los colores de la nieve es un libro de reivindicaciones sociales, en donde la bondad, la hospitalidad y la complicidad son los ejes identitarios de este relato que nos roza y no nos deja impasibles. Es una lucha contra la intolerancia y el sinsentido de hechos injustos, indignos e inhumanos.

Con la ciudad de Granada como protagonista, también con sus personas y personajes, sus calles, Sierra Nevada vigilante, y con la música de Enrique Morente que nos dice: “estrella llévame a un mundo con más verdades, con menos odios, con más clemencia y más piedades…” se desarrolla esta novela que tiene tanta “nieve” pero por donde se asoman y aparecen los “colores”.

*Carmen Canet, crítica literaria y aforista. Su último libro es Telegramas (Libros del Aire, 2025).