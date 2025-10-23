Miguel Martínez López – Hermano pulpo

Isla elefante. 2025

Como puedes imaginar, Miguel Martínez López es un ser humano. Como también puedes sospechar, Miguel es poeta. Y como solo algunos saben, el señor Martínez López es profesor de filosofía. Y, lo que ninguno sabía hasta la aparición de este Hermano pulpo, es que el buen Miguel Martínez López es un ser cromatóforo (que quiere decir que adapta su color al entorno, como los camaleones o los pulpos).

Sin embargo, y para ser más preciso, en lugar de este término, lo que yo creo realmente es que Martínez López hace un ejercicio de logoforia, por el cual en lugar de adaptar su color al entorno, adapta su lenguaje, mutando al lenguaje de otro ser análogo, por alguna razón, a sí mismo, y así se forma un ser híbrido entre ser humano y lo que se tercie. En este caso, un pulpo. Pero anteriormente Miguel ha sido una mezcla de mono y poeta, de cuchara y filósofo o de fresa y profesor de instituto.

Debe ser que, como Neruda, este ser limitado pero infinito que es Miguel «se cansa de ser hombre» y por eso decide lanzarse a descifrar la mente, los tentáculos, las pezuñas, los utensilios de cocina, las frutas o cualquier otro elemento humano o animal para no dejar ni un rincón sin verbalizar. Como dice Miguel en un poema de este libro: “recemos la oración del ‘no sé’ / construyamos iglesias / con forma de interrogación» porque es desde la humildad del no saber que podemos acercarnos, poco a poco, al saber”.

El horror vacui del sentir se multiplica y multiplica en Hermano pulpo de todas las maneras posibles y da la impresión de que, al igual que con el resto de sus libros, las obras de Miguel Martínez no se archivan en anaqueles sino que se deberían guardar debajo de la tierra, en la muela de un dromedario, sobre la curva de un pasamanos, en el auditorio de un hormiguero o quizá en la oscuridad misteriosa de los océanos abisales.

'Fuenteovejuna': un clásico también puede ser punk Ver más

Pero, aunque este Hermano pulpo, ganador del decimoctavo Premio Leonor de Poesía 2024, sea un ejemplo de humildad desde el no saber donde el poeta no solo se pregunta y se sigue preguntando sobre los límites del universo, el autor también se explora a sí mismo, se moja, se mancha las manos de palabras y subjetivismo como un cirujano que se abriera el pecho en busca de Eurekas o sosiego existencial.

Y es que en este libro que tenéis o tendréis pronto entre las manos, este ser humano habla de sus miedos, de sus constantes vitales, de su sensación de vacío. Podría parapetarse sin problema en los juegos verbales de los cambios de máscaras para en realidad no decir, para no exponerse, pero es que Miguel Martínez López es voraz, lo quiere todo y por eso mira, huele y siente a través de cualquier objeto, pero también a través de sí mismo. Y sientes esa angustia, el lector acompaña en el juego pero también en la incapacidad, en la inutilidad, a veces, de la palabra, para corregir la vida. Porque, como decía al principio, Miguel Martínez es, antes de todo lo demás, un ser humano.

*Jorge García Torrego es periodista, bibliotecario y escritor. Cuenta con seis libros publicados y desde 2012 publica reseñas literarias en diversos medios.