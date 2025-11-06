Nadie está libre del dolor y todos necesitamos, en algún momento, el apoyo de los demás

El libro durmiente comenzó su andadura como club de lectura en junio de 2003. Su nombre hace referencia a la necesidad de rescatar los valores y principios que duermen en el seno de los libros. El libro durmiente se define como una entidad creada sin fin de lucro. Nuestra acción adquiere la condición de voluntariado cultural. Desde el año 2012, correspondiendo con el período lectivo, impartimos los talleres de escritura creativa en dos niveles: básico y avanzado. Finalmente, la invitación a los autores para presentar sus obras o impartir clases magistrales sobre las técnicas de escritura ha dado lugar a la creación de un foro literario donde confluyen los lectores, libros y escritores, compartiendo ideas e inquietudes en pro de la cultura.

El dolor de los otros - Dolores Conquero

Cuadernos del laberinto (2025)

Hacer la reseña del ensayo El dolor de los otros, de Dolores Conquero, galardonada con el V Premio Internacional Cuadernos del Laberinto de Pensamiento 2024, es un placer por la calidad del mismo y porque sigo la trayectoria literaria de la autora con mucho interés.

Pero antes de abordar este excelente ensayo, quiero recordar tres obras suyas que también merecen la pena ser leídas.

El primer libro que cayó en mis manos fue Amores contra el tiempo, publicado por Editorial Planeta en febrero de 2018, y me pareció un magnifico ensayo narrativo donde se muestran las historias reales de grandes mujeres artistas y escritoras que vivieron amores difíciles, apasionados o trágicos, y es que, además, te hace sentirlos.

El segundo fue la novela, Soñé en La Habana, publicada en noviembre de 2019. En este libro, Dolores retrata una complicada historia de amor, salpicada con el realismo de la vida cotidiana que se respira en Cuba con tal verosimilitud que parece que el lector esté en el mismo escenario.

El tercero, y muy recomendable, es el único poemario que ha escrito la autora hasta ahora, Antes de despertar, publicado por la editorial Cuadernos del Laberinto en 2019, y que gira en torno al tema del maltrato psicológico, y la lucha de la mujer por recuperar su identidad y libertad. Tres palabras: conmovedor, valiente e impactante.

Y, por último, su obra más reciente: El dolor de los otros. Lo he leído en una sola tarde porque no hace falta llenar hojas y hojas para ocupar espacio cuando con palabras directas, emocionadas e inteligentes Dolores Conquero consigue captar la atención desde el primer momento.

Hablar del dolor no es fácil, y más cuando la autora destaca algunos de los momentos más trágicos de nuestra Historia. Sucesos que hemos leído, escuchado o visto en reportajes de televisión, y algunos hasta en directo, con el sentimiento emocional que deja una impresión de tal envergadura en el subconsciente.

Guerras, etnias masacradas, desastres naturales, Chernobyl, terrorismo…, son algunos de los escenarios por los cuales ha transitado la humanidad dejando a su paso cicatrices que el tiempo no ha logrado borrar.

Homero, dice Dolores, escribió La Iliada para glorificar la guerra, pero también para mostrarnos su enorme crueldad.

Con este ensayo se reflexiona sobre cómo reacciona el ser humano ante el sufrimiento ajeno. Y nos preguntamos por qué muchas veces nos cuesta empatizar ante la barbarie o directamente “pasamos”. La exposición constante a noticias de sufrimiento, a veces incluso en tiempo real, (recordemos el 11-S) puede llevar a la parálisis emocional o a la indiferencia, afectando nuestra salud mental y nuestra capacidad de respuesta como ciudadanos.

A lo largo del libro se habla del egoísmo y la indiferencia que existen en la sociedad, pero también de la importancia de la compasión y la solidaridad.

Temas como ¿Mostrar o no mostrar? El miedo en los mensajes, la crisis económica y responsabilidad de los medios, son algunos de sus interesantes capítulos. Y nos recuerda las palabras del psiquiatra Luis Rojas Marcos cuando dice que "la intensidad emocional que la mente humana puede asimilar tiene un tope y a veces sobrepasa lo que nuestras neuronas pueden tolerar".

El estilo del libro es claro y cercano. No usa términos complicados, sino que explica sus ideas a través de ejemplos y experiencias personales. Es un ensayo que invita a pensar y que nos anima a ser más humanos y sensibles con quienes nos rodean.

No podemos ser impasibles ante las tragedias del mundo, porque hoy les toca a ellos, pero tal vez mañana seamos nosotros quienes necesitemos de su empatía que, como dice la RAE, es la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos.

Y como también subraya su autora: Nadie está libre del dolor y todos necesitamos, en algún momento, el apoyo de los demás.

Un ensayo altamente recomendable.