El libro durmiente comenzó su andadura como club de lectura en junio de 2003. Su nombre hace referencia a la necesidad de rescatar los valores y principios que duermen en el seno de los libros. El libro durmiente se define como una entidad creada sin fin de lucro. Nuestra acción adquiere la condición de voluntariado cultural. Desde el año 2012, correspondiendo con el período lectivo, impartimos los talleres de escritura creativa en dos niveles: básico y avanzado. Finalmente, la invitación a los autores para presentar sus obras o impartir clases magistrales sobre las técnicas de escritura ha dado lugar a la creación de un foro literario donde confluyen los lectores, libros y escritores, compartiendo ideas e inquietudes en pro de la cultura.

La pitonisa y el idiota - Jonas Jonasson

Salamandra Narrativa (2025)

La primera vez que cayó entre mis manos una novela de Jonas Jonnason estaba pasando por una “crisis lectora”. Una de esas crisis en la que quieres seguir leyendo, pero ninguna lectura te satisface lo suficiente o porque lo último que leíste se merecía un “Cum laude” o por el cansancio, a veces soporífero, de “pasearse” entre guerras, asesinatos, rituales, hambre, amores no correspondidos, huérfanos o detectives que todo lo averiguan…

Pero, de repente, descubrí a un escritor y periodista sueco, nacido el 6 de julio de 1961 en Växjö, que me mostró, a través de sus palabras, una trama cuidadosamente elaborada y de ritmo trepidante, donde el humor negro y a veces absurdo, la sátira política y los personajes excéntricos me hicieron engancharme rápidamente a su lectura. Esa primera novela fue El abuelo que saltó por la ventana y se largó. Y aprovecho para recomendarla.

Pero esta otra novela de Jonnason tampoco me ha defraudado. En La pitonisa y el idiota he vuelto a encontrar los mágicos ingredientes que hacen tan atractivas sus novelas.

La novela está ambientada en Estocolmo, concretamente, en agosto de 2011. Petra, una joven astrofísica descubre a través de innumerables cálculos que la atmósfera colapsará en tan solo doce días, y provocará el fin del mundo. Desesperada por su hallazgo, intenta por todos los medios hacerse oír.

De una manera casual conoce a dos personajes que se unirán a su causa, aunque con diferentes matices en su apreciación. Estos son Johan, un cartero que ha perdido su trabajo y, según su familia, no tiene “luces” más que para estar entre fogones, y Agnes, una viuda de 75 años, que haciéndose pasar por una influencer jovencita, hace crecer su economía personal a pasos agigantados.

Juntos emprenderán un viaje lleno de peripecias dentro de una autocaravana azul clarita con un destino: Roma. Pero antes de llegar a la Ciudad Eterna...

Es una novela que, como diría un médico de familia: “desintoxica”. Es decir, que junto a la ironía, que domina magistralmente, los giros locos y divertidos, que los hay, y muchos, y el cariño que se le coge a esos personajes imperfectos que tan bien humaniza Jonnason, La pitonisa y el idiota restaura tu equilibrio interno, renueva tu sonrisa, si es que estaba de viaje, purifica tu sistema y, seguro, que hasta elimina toxinas acumuladas y mejora tu bienestar general.

Así que, leed todo lo que podáis de este autor y, sobre todo, esta novela de lectura inteligente y súper amena, que también es bueno, de vez en cuando, desconectar de tantas tragedias.