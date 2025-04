El puente de los domingos noche

Me gusta ser útil, dice con orgullo el recién llegado de los vagabundos mientras vuelve a su colchón de cartones y cuenta su hazaña de psicólogo de calle para aquellos que quieran escucharle. Ha salvado una vida ahí arriba en el puente. Una chica joven, morena, guapa, con acento andaluz; todo el futuro por delante…

¿Abrigo rojo, zapatos negros de tacón y un lunar cerca de la boca?, pregunta alguien desde de la oscuridad.

Y añade otro, se llama Lucía y volverá la semana que viene.

Fan fatal

Jennifer Star lo es todo. Si la actriz de Hollywood se tatúa una rosa negra, se tiñe el pelo de rosa, le declara su amor a un coreano y luego a una chica, se opera los pechos o se declara vegana, María también. Hace unas horas, Jennifer Star se ha suicidado. María todavía no lo sabe.

Día de autos

Hemos vivido en este edificio desde su construcción, dijo uno de los ancianos mostrando un impreso amarillento. El secretario judicial negó con la cabeza y se giró para mirarnos. No lo expresó con palabras, pero demandaba nuestra actuación. Recuerdo que pensé que no me había hecho policía para desahuciar a pobres familias, pero la ley es la ley. Arriaga alzó la porra, el muy animal, en tono amenazante. Los vecinos y los manifestantes se alteraron. Y entonces la vi entre el gentío. Era Olga, mi mujer, con sus seis meses de embarazo. Le grité suplicándole que se marchase. Alguien lanzó una piedra. Y el jefe ordenó cargar.

* Nicolás Jarque Alegre nació en Albuixech (Valencia). Diplomado en Relaciones Laborales, hoy es ferroviario. Sus microrrelatos han sido publicados en diversas revistas y antologías. En el 2018 publicó ‘’Las miradas miopes’ en la editorial Enkuadres.