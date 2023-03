Un universo femenino frente al de los hombres

El libro durmiente comenzó su andadura como club de lectura en junio de 2003. Su nombre hace referencia a la necesidad de rescatar los valores y principios que duermen en el seno de los libros. El libro durmiente se define como una entidad creada sin fin de lucro. Nuestra acción adquiere la condición de voluntariado cultural. Desde el año 2012, correspondiendo con el período lectivo, impartimos los talleres de escritura creativa en dos niveles: básico y avanzado. Finalmente, la invitación a los autores para presentar sus obras o impartir clases magistrales sobre las técnicas de escritura ha dado lugar a la creación de un foro literario donde confluyen los lectores, libros y escritores, compartiendo ideas e inquietudes en pro de la cultura.

Las primas

Aurora Venturini

Tusquets Editores

Mágica y brutal. Este tesoro hiere pero maravilla con su escritura delirante. ¿Puede contarse una riada de calamidades con humor y belleza? Sí, afirmo con rotundidad tras leer esta genialidad compuesta por una familia disfuncional donde las mujeres son reinas de la supervivencia frente a la figura del hombre. Pocos se salvan de la quema. Me faltan y la vez me sobran palabras y aplausos para este fantástico libro. Vamos a ello.

Yuna, ¡vaya personaje! Es una joven con una discapacidad mental que a falta de fluidez verbal se expresa a través la pintura. Es precisamente esa dificultad lo que embellece la narración. La gramática no importa, la verborrea descontrolada –porque, dice la propia Yuna, si se para pierde el hielo– aporta pureza, atropella al lector con afirmaciones brutales y sin embargo nada se le puede reprochar. Su lenguaje es un río a borbotones que arrastra.

Qué arte el de Aurora Venturini; con esta protagonista la novela vuela y como es tan breve, se te va de las manos. Ritmo, no: corre como una exhalación. Terminé y quería más, que siguiera este prodigio de escritura creativa llena de emociones.

Su hermana Betina –y no tiene reparo Yuna en contarlo– es una deformidad de la naturaleza. Sus primas completan el mágico grupo: Carina, también con un retraso y Petra, una mujer con enanismo que ejerce la prostitución. Este es el "plan" deslumbrante de Venturini: un universo femenino frente al varonil. Salvo alguna excepción la alargada sombra del varón es sinónimo de maltrato, humillaciones, abortos, hostilidad en superlativo.

El dolor supura en las páginas al mismo nivel que la belleza. Los extremos se cruzan y chocan en este magnífico relato que se mueve entre el horror y la poesía de estos singulares personajes que me dejaron sin aliento y enamorada.

Esta sí es de esas novelas que sorprende y absorbe de verdad aunque supongo que no es un libro para todos los públicos. Es tan diferente como especial.

No es que no hubiera leído nada de esta autora ya fallecida, es que nunca había oído nada sobre su existencia. Aurora Venturini escribió cerca de 50 obras. Voy tarde pero desde luego tengo que ir a por alguna de ellas porque Las primas me ha cautivado.