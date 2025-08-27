Muere el actor Eusebio Poncela a los 79 años

El actor Eusebio Poncela, protagonista de películas como La ley del deseo de Pedro Almodóvar, ha fallecido este miércoles a los 79 años, ha informado la Academia de Cine en X.

Almodóvar pide al Gobierno que rompa relaciones con Israel por el genocidio en Gaza Ver más

Veterano actor, productor y guionista español, en 2001 fue nominado en los Premios Goya a Mejor Actor Protagonista por la película Intacto.

Además de pintor, ha estado cerca de sesenta años haciendo teatro, cine y televisión. Ha protagonizado las series Los gozos y las sombras, Las aventuras de Pepe Carvalho o Águila roja y obras de teatro como Esto no es La casa de Bernarda Alba o El beso de la mujer araña.

Artista sin pelos en la lengua, en una entrevista llegó a decir que durante su vida profesional ha sido censurado 'por maricón, por pobre, por artista, por yonqui'. Nació en Madrid el 15 de septiembre de 1945 y se crió en plena dictadura franquista en el popular barrio de Vallecas.