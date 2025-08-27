Transparencia total
CULTURA

Muere el actor Eusebio Poncela a los 79 años

  • Participó en varias películas de Pedro Almodóvar, entre ellas 'La ley del deseo'
  • Además de pintor, ha estado cerca de sesenta años haciendo teatro, cine y televisión
El acto Eusebio Poncela durante el estreno de la serie 'Matices' en Madrid.
El acto Eusebio Poncela durante el estreno de la serie 'Matices' en Madrid. EFE

El actor Eusebio Poncela, protagonista de películas como La ley del deseo de Pedro Almodóvar, ha fallecido este miércoles a los 79 años, ha informado la Academia de Cine en X.

Veterano actor, productor y guionista español, en 2001 fue nominado en los Premios Goya a Mejor Actor Protagonista por la película Intacto.

Además de pintor, ha estado cerca de sesenta años haciendo teatro, cine y televisión. Ha protagonizado las series Los gozos y las sombras, Las aventuras de Pepe Carvalho o Águila roja y obras de teatro como Esto no es La casa de Bernarda Alba o El beso de la mujer araña.

Artista sin pelos en la lengua, en una entrevista llegó a decir que durante su vida profesional ha sido censurado 'por maricón, por pobre, por artista, por yonqui'. Nació en Madrid el 15 de septiembre de 1945 y se crió en plena dictadura franquista en el popular barrio de Vallecas.

