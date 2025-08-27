El director de cine, Pedro Almodóvar, ha colgado un vídeo en redes sociales a través de su productora El Deseo en el que pide directamente al Gobierno que rompa relaciones con Israel en repulsa por el genocidio de Gaza. Además, ha solicitado al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que intente convencer a sus aliados europeos para que sigan este camino y condenen también la masacre.

"Pido a nuestro gobierno que rompa relaciones diplomáticas, comerciales y de todo tipo con el Estado de Israel en repulsa por el genocidio que está llevando a cabo con el pueblo gazatí a los ojos del mundo entero. También le pido a nuestro presidente que trate de convencer a todos nuestros aliados europeos para hacer lo mismo y que se unan a esta repulsa", ha declarado el director en un vídeo de Instagram.

Lo ha hecho como parte de la campaña #AccionesYa promovida por la plataforma Artistas con Palestina (@artistasconpalestina). Almodóvar ha animado a más personas a participar: “Si tú también tienes una pregunta o petición que hacer, grábate, usa el hashtag #AccionesYa y etiqueta a @artistasconpalestina”.

De esta manera, se suma a grandes personalidades del cine y la cultura como Luis Zahera, Joaquín Reyes, Marta Nieto, Juan Diego Botto o Luis Tosar en las protestas contra el genocidio que Israel está perpetrando en gaza y que este lunes se cobró la vida de cinco periodistas.

Estas protestas siguen el halo de la campaña que se popularizó hace semanas por ciudades de toda España: "Este establecimiento condena el genocidio en Gaza". Otra iniciativa de Artistas con Palestina que pretendía visibilizar la causa del pueblo palestino y lanzar otro grito al cielo por el pueblo palestino que cuenta sus muertos por decenas de miles a manos del ejército israelí.