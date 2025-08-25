Al menos 20 muertos, entre ellos cinco periodistas, en un ataque israelí contra el hospital Nasser de Gaza

El ataque israelí este lunes al hospital Nasser del sur de Gaza mató a 20 personas, cinco de ellas periodistas que trabajaban para medios internacionales atacados en el punto donde solían hacer directos. Según informaron fuentes del centro hospitalario y confirmó a EFE el Ministerio de Sanidad de Gaza, esta es la cifra de fallecidos en un ataque que consistió en dos impactos en el último descansillo de la escalera de incendios del edificio Al Yassine, donde los informadores solían grabar y hacer directos.

Las fuentes del Nasser indicaron que de los 19 fallecidos, cuatro de ellos aún no han sido identificados. Entre los muertos, además de los periodistas, hay un estudiante de sexto año de Medicina y el empleado de seguridad del complejo médico llamado Muhammad Mansour Al-Ajili, según las fuentes sanitarias. Además hay un trabajador de Defensa civil gazatí, el bombero Imad Abdul Hakim Al-Shaer, informó esta organización en un comunicado, que reportó siete heridos más entre sus trabajadores "mientras intentaban rescatar a los heridos y recuperar a los muertos".

El ataque se produjo en la mañana de este lunes, cuando el centro recibió al menos dos impactos, uno de ellos sobre un grupo de periodistas. "El primer ataque tuvo como objetivo el cuarto piso del Complejo Médico Nasser, seguido de un segundo ataque a la llegada de las ambulancias para rescatar a los heridos y muertos", informó el Ministerio de Sanidad gazatí en un comunicado, que reportó "numerosos heridos".

En las imágenes del segundo ataque difundidas por la televisión egipcia Al Ghad se puede ver a cinco personas subidas al último piso de una escalera de incendios, entre ellas al menos un periodista y dos trabajadores de rescate, que fueron impactados de lleno.

El Ejército israelí dijo este lunes que lamenta "cualquier daño a individuos no involucrados" tras su ataque contra el Hospital Nasser. "Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) lamentan cualquier daño a individuos no involucrados y no atacan a periodistas como tales. Las FDI tratan de mitigar el daño a los individuos no involucrados lo máximo posible", detalla un comunicado castrense, añadiendo que se realizará una investigación sobre lo sucedido.

El punto atacado por un dron israelí del hospital Nasser del sur de Gaza, el último descansillo de una escalera de incendios, era usado habitualmente por periodistas de medios internacionales para hacer retransmisiones en vivo, informaron a EFE colegas periodistas. Los periodistas asesinados trabajaban como independientes para distintas agencias de noticias y televisiones internacionales, concretamente las agencias Reuters (inglesa) y AP (estadounidense), así como las televisiones Al Jazeera (catarí) y NBC (estadounidense).

Se trata de Hossam Al Masri (camarógrafo de Reuters), Mohamed Salama (camarógrafo de Al Jazeera), Mariam Abu Daqqa (informadora de AP), Moaz Abu Taha (freelance) y Ahmed Abu Aziz, quien trabajaba como periodista para la Red Quds Fee. Según informó Reuters, además de su camarógrafo muerto, otro fotógrafo, Hatem Khaled, resultó herido.

Más de 240 periodistas y comunicadores asesinados en Gaza

La ofensiva israelí en la Franja Gaza se ha convertido desde su inicio en octubre de 2023 en una de las guerras más mortíferas desde hace décadas para los periodistas, según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, en inglés).

Muchos han perdido la vida en ataques del Ejército israelí dirigidos directamente contra ellos, como es el caso de los últimos seis fallecidos antes de los de este lunes: los reporteros Anas al Sharif (el objetivo del ataque) y Mohammed Qreiqeh, y los operadores de cámara Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal y Moamen Aliwa, todos ellos trabajadores de la cadena catarí Al Jazeera; así como el periodista Mohammed Khalidi, de la plataforma digital palestina Sahat.

El pasado mayo, Reporteros Sin Fronteras pidió a la Corte Penal Internacional que los periodistas palestinos puedan comparecer como víctimas, y no solo como testigos, en su investigación para determinar si Israel ha cometido crímenes de guerra durante su ofensiva contra la Franja de Gaza.

Los reporteros gazatíes son los únicos que informan sobre lo que sucede en Gaza, ya que Israel veta la entrada al territorio israelí de la prensa internacional, a pesar de las múltiples ocasiones en que se le ha solicitado.

Según el Gobierno gazatí, ya son 245 los periodistas y comunicadores asesinados en Gaza desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, en inglés) ha registrado la muerte de al menos 192 reporteros.