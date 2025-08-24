Israel mata a más de 30 palestinos mientras sus tropas avanzan hacia la ciudad de Gaza

Israel mató este domingo a más de 30 palestinos en la Franja de Gaza, según fuentes médicas, mientras las tropas continúan avanzando hacia el interior de la capital gazatí, donde se ha extendido la hambruna debido al bloqueo israelí de suministros, informa EFE.

Desde las primeras horas del domingo y hasta las 14.00 hora local (11.00 GMT), los hospitales de la Franja registraron al menos 34 muertos en ataques israelíes, nueve mientras buscaban ayuda humanitaria en el devastado enclave.

Además, otros seis gazatíes han muerto en el barrio de Al Sabra, al sur de la ciudad de Gaza, en bombardeos israelíes contra viviendas, según la agencia oficial de noticias palestina, Wafa.

Las tropas israelíes avanzan lentamente hacia el interior de la capital desde tres puntos: desde el barrio de Al Sabra, desde la zona de Nazla, situada en la cercana localidad de Yabalia (al norte de la ciudad de Gaza) y desde el barrio de Saftawi, también en Yabalia.

En este último, entraron esta mañana tanques y excavadoras militares y los soldados detonaron un robot explosivo, según dijeron a EFE fuentes sobre el terreno.

Todas estas zonas sufren desde hace más de diez días constantes ataques aéreos de Israel, en el contexto previo a su plan de ocupar la ciudad de Gaza y expulsar a su población, de alrededor de un millón de habitantes, al sur del territorio.

Más de 62.600 personas han muerto y otras 157.000 han resultado heridas en los ataques israelíes contra la Franja desde octubre de 2023, según el Ministerio de Sanidad gazatí, si bien estas cifras no incluyen a los muertos de hambre, enfermedad o los cuerpos sepultados entre toneladas de escombros.

Según declaró la ONU el viernes, una hambruna asola ya la ciudad de Gaza y áreas aledañas, y que afecta a medio millón de personas, que se enfrentan a la muerte si la ayuda no entra de forma masiva.

Solo en las últimas 24 horas, Sanidad ha registrado la muerte por hambre de otras ocho personas en Gaza, entre ellas una bebé; después de que el viernes fallecieran otras ocho personas; incluidos dos niños. EFE