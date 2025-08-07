"Este establecimiento condena el genocidio en Gaza", la campaña que arrasa en Madrid

Solamente lleva una semana en marcha pero ya aparece en muchos escaparates y locales de Madrid. La campaña “Comercios conscientes”, impulsada por el colectivo Artistas con Palestina, ha desbordado todas las expectativas y se ha convertido en una de las expresiones ciudadanas más visibles contra el genocidio en Gaza. En apenas unos días, cientos de establecimientos han colgado en sus vitrinas un cartel con el mensaje: “Este establecimiento condena el genocidio en Gaza”. La frase, rotunda y sin ambages, se ha convertido en un grito gráfico de repudio a la barbarie.

“No podemos dejar de hablar de Palestina”, sentencian desde Artistas con Palestina en una conversación con infoLibre. “Todo el mundo tiene que saber lo que está pasando”, añaden, subrayando que es importante para reparar de alguna forma “nuestra deuda por el destrozo al que estamos sometiendo a la población palestina”.

La campaña partió hace solo una semana del centro de Madrid, pero se ha extendido con rapidez por barrios de toda la ciudad y, en un fenómeno que sus promotores califican de “inesperado y esperanzador”, ha llegado también a comunidades como Galicia, Euskadi, Cataluña, Andalucía, Canarias o la Comunitat Valenciana. “Perdimos el control de las cifras. Decenas de personas comenzaron a escribirnos para pedirnos el cartel o para decir que ya lo habían impreso y lo estaban colocando en sus barrios”, explican desde el colectivo, que canaliza la iniciativa a través de su perfil de Instagram (@artistasconpalestina).

El colectivo Artistas con Palestina nació hace cuatro meses cuando un grupo de amigas del sector audiovisual decidió que ya no solo bastaba con tener a Palestina siempre presente, sino que también debían comenzar una iniciativa que fuera más allá. A partir de un dolor colectivo, distintas personas de todo tipo de ámbitos se sumaron a ellas y el grupo continúa creciendo cada día más, con su objetivo intacto: romper la normalización de lo inaceptable y favorecer una respuesta pública masiva en defensa de los derechos humanos, sin importar ideologías.

La iniciativa se ha instalado en los comercios de Madrid con la intención de conseguir una concienciación constante: “En este momento en Madrid hay mucho tránsito de turistas y sabemos que podemos tener más impacto. Las concentraciones y manifestaciones son una cosa puntual, pero dentro de un comercio, lo ve todo el mundo que pasa por él. Y, aparte de que se están exponiendo, las tiendas están creando conciencia las 24 horas del día”.

Miembros del colectivo exponen que al explicar su iniciativa los propios comerciantes buscan ayudar y se desahogan sobre cómo están viviendo el genocidio en Gaza. “Todo el mundo nos dice que no pueden cerrar los ojos. Antes sentían que no podían hacer nada. Esta campaña les da una forma de poder ayudar”, aseguran.

Precisamente, el colectivo quiere alejarse de cualquier ideología o grupo político. Desde Artistas con Palestina comentan: “No queremos darle importancia a la ideología, no tenemos ningún tipo de consigna o logotipo. Nos une el rechazo a una violación de los derechos humanos, esa es nuestra ideología”, manifiestan.

Aun así, mantienen que es necesaria una acción política por parte de los gobiernos para conseguir la liberación del pueblo palestino. Los ciudadanos tienen que expresar su indignación y rechazo ante las violaciones del gobierno israelí para así conseguir que los gobiernos actúen, según indican desde el colectivo. “La gente está llorando y gritando ‘Basta ya’ mientras exigen a nuestros gobiernos que hagan algo, aunque ya van tarde”, proclaman.

Una campaña que consigue unir

Una de las claves del éxito de la campaña ha sido su sencillez y claridad. El cartel ha sido diseñado por Artur Galocha, infografista del Washington Post, que se ha sumado de forma altruista. Al ver su expansión más allá de Madrid, Galocha adaptó el cartel a gallego, euskera y catalán para facilitar su reproducción en otras comunidades autónomas.

En los últimos días, el alcance del mensaje ha dado un nuevo salto: además de escaparates, son cada vez más las personas que solicitan versiones digitales para sus redes sociales, con mensajes como “Este perfil condena el genocidio en Gaza”. La indignación se convierte así en acción cotidiana, en gesto público, en toma de postura.

“Nos están escribiendo personas que expresan angustia, impotencia, rabia, tristeza… Y que agradecen poder participar en una iniciativa colectiva, sin etiquetas ideológicas, que sirva para elevar un grito común: ¡PAREN ESTE GENOCIDIO!”, señalan desde Artistas con Palestina. En tiempos donde el silencio se impone a menudo como estrategia de supervivencia, esta campaña plantea otra forma de estar: clara, pacífica y rotunda. Una forma de resistencia frente a la impunidad.

Porque, como recuerdan desde el colectivo, hay momentos en los que no posicionarse es también una forma de complicidad. Y esta iniciativa, nacida desde el arte pero extendida al tejido comercial y vecinal, quiere precisamente combatir eso: el silencio.

El genocidio continúa

Esta campaña llega después de que Netanyahu haya expresado sin tapujos su intención de ocupar todo el territorio de la Franja de Gaza, cuando ya son más de 60.000 los gazatíes asesinados desde octubre de 2023.

Miembros del gobierno de Israel aseguraron a la prensa que "habrá operaciones incluso en las zonas donde se encuentran los rehenes". De hecho, uno de esos políticos afirmó: "Si el jefe del Estado Mayor no está de acuerdo, debería dimitir", refiriéndose al líder del Ejército, Eyal Zamir, a la vista de la oposición del estamento de seguridad a esta medida.

En la propia Franja continúan los tiroteos en zonas de ayuda humanitaria. Las tropas de Netanyahu han convertido los puntos de ayuda en una trampa para los gazatíes que deben elegir entre morir de hambre o arriesgarse a ser víctimas de una de las balas israelíes.

Mientras tanto, la Unión Europea se ha pronunciado sobre el genocidio con un informe en el que solo “toman nota” de que Israel podría estar vulnerando sus obligaciones con los derechos humanos en Gaza.