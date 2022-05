Muere Domingo Villar en el día más oscuro de la novela negra gallega

Domingo Villar (Vigo, 1971) falleció este miércoles en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. El exitoso autor de novela negra, responsable del gran crecimiento del género en Galicia, había sido ingresado en la mañana de este lunes tras sufrir un ictus. Desde entonces había estado en coma tras serle diagnosticada una hemorragia subaracnoidea. Aunque residía habitualmente en Madrid, estaba en su Vigo natal cuidando a su madre, que se encuentra enferma, cuando sufrió el ictus.

Domingo Villar se había convertido en los últimos años en uno de los autores gallegos más leídos y vendidos de todo el Estado gracias a la trilogía protagonizada por el inspector Leo Caldas y que comenzó en 2006 con Ollos de agua (Ojos de agua), Galaxia, continuada en 2009 con A praia dos afogados (La playa de los ahogados), Galaxia, y en 2019 con O último barco, Galaxia. Además, ha publicado el libro de relatos cortos Algunos cuentos completos. Sus obras han sido traducidas a nueve idiomas e incluso adaptadas al cine (La playa de los ahogados, de Gerardo Herrero en 2015).

El fallecimiento de Domingo Villar fue confirmado por las editoriales con las que publicaba, como Siruela y especialmente Galaxia, que publicaron una nota en la que afirmaban que toda la editorial "está consternada, rota de dolor, ante este injusto y terrible hecho. Siempre es difícil de aceptar, pero cuando hablamos de alguien tan joven, tan lleno de vida y alegría como lo era Domingo Villar, entonces algo se vuelve antinatural". “En nuestra memoria queda para siempre el recuerdo eterno de un hombre bueno, cariñoso, atento, siempre fiel a esta editorial y al que amamos como a un hermano. Descansa en paz, querido Domingo. Nunca te olvidaremos”, añade el texto.

La literatura gallega ha quedado huérfana, sumida en una sensación de ausencia que asalta a su legión de fieles lectores ante el vacío que deja como persona y autor. En este sentimiento de pérdida, es inevitable recordar al inspector Leo Caldas, hijo literario de Villar y compañero en la creación de los relatos que el autor nos ha obsequiado en los últimos años.

Desde el momento en que se conoció su ingreso en el hospital en estado muy grave, fueron muchos los mensajes de cariño que inundaron las redes sociales, de lectores pero también de autores literarios. Por ejemplo, Diego Ameixeiras, otro de los grandes del género negro en Galicia, escribió este lunes: “Un tipo sabio, vital y generoso con el que siempre es un placer reencontrarse. Un escritor enorme. Mucha fuerza, Domingo. Quiero seguir aprendiendo de ti".

Y, del mismo modo, Diego Giráldez introdujo un comentario que es una muestra de la huella que Villar deja en el público lector y en la sociedad en su conjunto: "Luis, un gallego afincado en Londres desde hace 11 años, me lleva a Gatwick a coger el avión de vuelta. En algún momento del trayecto me habla de Domingo Villar. Las verdaderas Letras son esto. Las Letras vivas".

Ya en la mañana de este miércoles, una vez confirmado el fallecimiento, Ledicia Costas escribía: "Conmocionada por la muerte de Domingo Villar, un hombre generoso y brillante. El escritor del alma azul, con Vigo siempre en el corazón". O Santiago Lopo, que decía: "La ría de Vigo está triste. Qué pésima noticia. Nos ha dejado Domingo Villar, uno de los grandes".

Instituciones como la Real Academia Galega también enviaron sus condolencias: “La Real Academia Galega expresa su profundo pesar por el fallecimiento del escritor Domingo Villar, autor de algunos de los grandes éxitos de la literatura gallega del siglo XXI. Enviamos todo nuestro cariño a su familia y amigos, que la tierra le sea liviana”. Estos son solo algunos ejemplos de los cientos de mensajes que en la actualidad dan cuenta del cariño que el autor fallecido despertaba en Galicia y en todo el Estado.

Las personas que lo conocieron bien destacan su amabilidad y el valor que le daba a sus amistades. Su último libro publicado, Algunos cuentos completos, es un reflejo de ello, como lo son las historias que contaba en las reuniones con amigos, las historias que regalaba a sus seres queridos. Así lo explicó en la edición de 2021 de la Semana del Libro de Compostela, donde presentó este libro de cuentos, destacando que estas historias "se han contado en voz alta a los amigos muchas veces" porque "están pensadas para encontrar su sonrisa". “La intención de los cuentos que escribo es para leerlos en el postre como si estuviéramos abriendo un vino. Hay quien regala vino y yo suelo regalar cuentos. Hasta que no llegó la pandemia no había más voluntad que dejarlos en la intimidad, pero al no poder ver a los amigos surgió la opción de publicarlos", subrayaba.

En esa Semana del Libro, Domingo Villar reveló que poco a poco trabajaba en una nueva novela, nuevamente con el inspector Leo Caldas como protagonista. "Estamos tratando de averiguar qué pasó con los restos que encontraron en una cueva cerca del mar", dijo y explicó que aún no sabía cómo terminaría la historia porque para él "escribir una novela es como ir al mar sabiendo el puerto de destino, pero sin saber qué viento tendrás en el camino ni qué ruta seguir".

