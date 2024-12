Myke Towers y 'Si antes te hubiera conocido' de Karol G, reyes de Spotify España en 2024

El puertorriqueño Myke Towers concluye 2024 como el artista más escuchado en España a través de Spotify, mientras que Si antes te hubiera conocido de la colombiana Karol G se ha convertido en la canción más reproducida, según el tradicional balance anual de la plataforma sueca de streaming.

Sigue así un curso diferente a las tendencias mundiales, según las cuales Espresso de Sabrina Carpenter ha sido el tema de mayor éxito y Taylor Swift, por segundo año consecutivo, la artista con mayor número de reproducciones, en parte gracias a su The Tortured Poets Department: The Anthology, que fue el disco con más escuchas.

Las grandes figuras de la música urbana latina copan casi todas las clasificaciones españolas, pues otro puertorriqueño, Bad Bunny, aparece en segundo lugar como el artista más reproducido, seguido del colombiano Feid. En cuarta posición, el granadino Saiko, que se convierte en el español de más éxito en su propio país, por delante incluso del canario Quevedo, que es quinto. Completan los diez primeros lugares, por este orden: los puertorriqueños Anuel AA y Rauw Alejandro, Karol G, el también puertorriqueño Dei V y el sevillano JC Reyes.

Karol G, exigua cuota femenina en la cúspide

Solo una mujer ha logrado por tanto colarse en este top 10. Spotify no ha especificado qué lugares han ocupado el resto de artistas femeninas con más escuchas en España, pero sí sus nombres que, por este orden, han sido los de la estadounidense Taylor Swift, la granadina Lola Índigo y las barcelonesas Bad Gyal y Aitana.

Les siguen la colombiana Shakira en sexto lugar, entre medias del contingente argentino formado por Emilia, María Becerra y Nicki Nicole. En décimo lugar, Young Miko, desde Puerto Rico.

Spotify ha querido destacar que por primera vez desde 2018 la canción más reproducida del año ha sido de una artista femenina. Tras Karol G y su Si antes te hubiera conocido figura en segundo lugar Luna de Feid y, en tercer lugar, La Falda de Myke Towers. Cuarta ha sido Bad Gyal de Saiko, JC Reyes y Dei V; quinta, X'clusivo, de Gonzy, Saiko y Arcángel; sexta, Gata Only, de FloyyMenor con Cris Mj; séptima, Santa, de Rvssian, Rauw Alejandro y Ayra Starr; octava, Manos Rotas, de Dellafuente y Morad; y décima, Fardos, de JC Reyes y De La Ghetto.

El noveno lugar lo ha ocupado un tema de 2022, La bachata, de Manuel Turizo, que aparece como la canción más reproducida en España de todos los tiempos. Otra buena noticia para Karol G fue que su Mañana será bonito fue el disco más escuchado en este país. Sakura de Saiko recibe la plata y Quién es Deiv V?, de Dei V, el bronce.

En cuanto a los españoles que más éxito han tenido fuera de sus fronteras, el podio incluye en este orden a Rels B, Quevedo y Rosalía, aunque ninguno de ellos aparece en el top 10 global.

Taylor Swift y Sabrina Carpenter reinan fuera

Bad Bunny o Karol G catapultan al español: ya hay 600 millones de hablantes a nivel global Ver más

Tras Taylor Swift, en la clasificación mundial aparecen el canadiense The Weeknd, el puertorriqueño Bad Bunny, el también canadiense Drake, los estadounidenses Billie Eilish y Travis Scott, el mexicano Peso Pluma, los estadounidenses Kanye West y Ariana Grande y, por último, el colombiano Feid.

Entre las canciones que triunfaron a nivel global figuran, después de Espresso (Sabrina Carpenter), el Beautiful Things de Benson Boone y Birds of a feather de Billie Eilish. Les siguen Gata Only de FloyyMenor y Cris Mj, Lose Control de Teddy Swims, End of Beginning de Djo, Too Sweet de Hozier, One Of The Girls de The Weeknd, Jennie y Lily Rose Depp, Cruel Summer de Taylor Swift y Die With A Smile de Lady Gaga con Bruno Mars.

El informe de Spotify también dedica un hueco a los pódcast. El más seguido ha sido The Wild Project de Jordi Wild, por delante de El pódcast de Marian Rojas Estapé (que es además el décimo más escuchando en el mundo), Nadie sabe nada de Andreu Buenafuente y Berto Romero, La ruina de Tomàs Fuentes e Ignasia Taltavull y La pija y la quinqui, de Carlos Peguer y Mariang.