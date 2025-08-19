'La Noche de Literatura en la calle' celebrará la poesía andaluza en Rota (Cádiz)

Los veranos en Rota, en los que viejos amigos compartían vivencias y literatura, ahora pueden ser disfrutados por todos. Aquellos poetas y escritores, movidos por una voz inolvidable, la de Almudena Grandes –así, se les llamó posteriormente “el club de los almudenos”-- y un anfitrión, Felipe Benítez Reyes, invitan a aquellos y aquellas que quieran acompañarles a celebrar la literatura un año más en Rota (Cádiz).

La Noche de Literatura en la calle, organizada por Izquierda Unida de Rota y coordinada por el profesor Manuel Martín Arroyo, tendrá lugar el próximo 21 de agosto en la localidad gaditana y utilizará como eje central precisamente el lugar donde se sitúa, y es que los participantes podrán hacer una introspección en la tierra andaluza como cuna de la poesía. En el evento participarán miembros de aquel grupo de amigos, como Luis García Montero y Benjamín Prado, ambos columnistas en este medio, o Juan José Téllez, los tres ya habituales anfitriones de la celebración.

A ellos se unirán nuevas promesas de la poesía y la escritura, con nombres como Marta Dylan, Andrés Ortiz Tafur, José Antonio Lucero o Pablo García Casado. Y, a pesar de que la ocasión se fundamenta en la celebración de la literatura, esta estará acompañada por la música, con las actuaciones de José Luis Alcedo, el cantautor Pablo Cano (hijo de Carlos Cano) y el grupo musical EA!. Además participará la autora de Carnaval, y escritora Mar Muñoz.

Este evento lleva celebrándose ya dieciséis años, y es que lo que empezó como encuentros literarios en la sede de Izquierda Unida de la localidad, acabó por trasladarse a las plazas de Rota, convirtiendo así el municipio en uno de los centros neurálgicos de los veranos literarios en España.

Tanto ha sido su éxito, que en anteriores ediciones han acudido escritores de la talla de la propia Almudena Grandes, Ángel González, Ángel García López, Eduardo Mendicutti, Antonio Manuel o José Manuel Caballero Bonald; y acompañados por músicos como Joan Manuel Serrat, Pasión Vega, Joaquín Sabina, Rozalén o Miguel Ríos.