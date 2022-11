El poeta venezolano Rafael Cadenas, Premio Cervantes 2022

El jurado del Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes, correspondiente a 2022, ha elegido al poeta venezolano Rafael Cadenas como ganador de la edición de este año. El premio está dotado con 125.000 euros y constituye el más prestigioso galardón de las letras en español, según informa Europa Press.

El jurado, según ha anunciado el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha destacado su "basta y dilatada obra literaria" y ha reconocido su trascendencia como creador, ya que han añadido que Cadenas "ha hecho de la poesía un motivo de su propia existencia y la ha llevado hasta a alturas de excelencia en el español. Su obra es una de las más importantes y demuestra el poder transformador de la palabra cuando la lengua es llevada al límite de sus posibilidades creadores.

Asimismo, han señalado que el poeta "hace destilar de las palabras su esencia deslumbrante, colocándolas en el territorio dual del sueño y la vigilia, haciendo que sus poemas sean una expresión de la existencia misma y del universo, poniéndolas también en una dimensión mística y terrenal".

Tal y como ha revelado Iceta, aún se desconoce si Rafael Cadenas podrá recoger el premio porque ha aducido "dificultades", dado que tiene 92 años, por lo que sería el cuarto año consecutivo en el que el premiado no iría al paraninfo de Alcalá a recoger el premio. En 2021, la uruguaya Cristina Peri Rossi, residente en Barcelona, no pudo acudir y los dos años anteriores, no hubo ceremonia debido a la pandemia. Al respecto del premiado, el ministro ha defendido la importancia de este premio porque "se otorga sin saber si el premiado podrá acudir o no, algo que en otros galardonas cobra mucha relevancia".

El Cervantes galardonó el pasado año a la escritora uruguaya Cristina Peri Rossi. Anteriormente, se premió a dos escritores españoles consecutivamente —Francisco Brines (2020) y Joan Margarit (2019)— y dos latinoamericanos —la uruguaya Ida Vitale (2018) y el nicaragüense Sergio Ramírez (2017)—, rompiendo la habitual alternancia del premio. El palmarés de los últimos años se completa con los nombres de Eduardo Mendoza (2016), Fernando del Paso (2015), Juan Goytisolo (2014), Elena Poniatowska (2013), José Manuel Caballero Bonald (2012) y Nicanor Parra (2011), entre otros.

En 1976, Jorge Guillén, una de las máximas figuras de la Generación del 27, recibió el primero de estos galardones y, desde entonces, se han sucedido otros 41 premiados: 20 españoles y otros 21 hispanoamericanos. Únicamente en 1979 hubo dos ganadores, al concederse ex aequo a Gerardo Diego y Jorge Luis Borges.

Jurado

Junto a Iceta ha comparecido la directora general de la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, María José Gálvez, quien ha detallado que el jurado se ha reunido en torno a las 16.00 horas en la sede del Ministerio de Cultura y ha estado formado por Aurora Egido Martínez, en representación de la Real Academia Española (RAE), quien ha sido la presidenta de dicho jurado.

También ha estado formado por Albino Chacón Gutiérrez, por la Academia Costarricense de la Lengua; Esther Borrego Gutiérrez, por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE); Mónica Lavín Maroto, por la Unión de Universidades de América Latina (UDUAL); Raquel Caleya Caña, por el Instituto Cervantes; Juan Casamayor Vizcaíno, por la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura del Ministerio de Cultura y Deporte; Francisco Javier Galán Gamero, por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE); Doraliza Jiménez Villarroel, por la Presidencia de la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP); y Lucas Torres Armendáriz, por la Asociación Internacional de Hispanistas.

La escritora galardonada en la edición de 2021, Cristina Peri Rossi, ha excusado su asistencia.

Biografía

Rafael Cadenas (Barquisimeto, Venezuela, 1930) pertenece a la generación venezolana de 1960. Formó parte del grupo Tabla Redonda, junto con Arnaldo Acosta Bello, Jesús Guédez, Ángel Eduardo Acevedo, Darlo Lancini, José Barroeta y Sanoja Hernández. Es traductor de poesía inglesa, fue profesor universitario y cuenta con una amplia obra de ensayo considerada una referencia del pensamiento literario contemporáneo en español, con títulos como En torno al lenguaje y los Apuntes sobre San Juan de la Cruz y la mística.

Cadenas, que sigue activo, es autor de más de veinte libros de resonancia internacional, entre ellos, Cantos iniciales (1946), Una isla (1958), Los cuadernos del destierro (1960, 2001), el poema Derrota (1963), Falsas maniobras (1966), Intemperie (1977), Memorial' (1977), Amante (1983), Dichos (1992), Gestiones (1992), Antología (1958-1993, 1996, 1999), Amante (2002), Poemas selectos (2004, 2006, 2009), El taller de al lado (2005), Sobre abierto (2012), En torno a Basho y otros asuntos (2016) o Contestaciones (2018).

La obra poética y ensayística de Rafael Cadenas lo ha hecho merecedor de reconocimientos, entre los cuales se encuentran el Premio San Juan de la Cruz (1992), el Premio de la Fundación Mozarteum de Venezuela (1993), el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances (2012), el Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca (2015), el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana (2018), y diversos reconocimientos en su país, como el doctorado honoris causa de la Universidad Central de Venezuela y el Premio Andrés Bello de la Academia Venezolana de la Lengua, entre otros.