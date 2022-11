Un total de 214 galerías de 37 países confirman su presencia en ARCOmadrid 2023

ARCOmadrid 2023, organizada por Ifema, celebrará su 42ª edición del 22 al 26 de febrero con un total de 214 galerías de 37 países, lo que confirma, para la entidad, que es un espacio de visibilidad para los artistas, el mercado activo y el conocimiento en torno al arte, según informa Europa Press.

El eje principal de la Feria, el Programa General, estará formado por 171 galerías internacionales seleccionadas por el Comité Organizador, incorporándose a éste una treintena de galerías que participan por primera vez, o que vuelven después de muchos años, como Capitain Petzel, Contemporary Fine Arts, David Zwirner, Mendes Wood DM, Nicolai Wallner, Rüdiger Schöttle, o Timothy Taylor.

Asimismo, también se darán cita galerías como Mehdi Chouakri, Neugerriemschneider, Perrotin, Ruth Benzacar o Société vuelven a depositar su confianza en ARCOmadrid. A estas se une la fidelidad de Chantal Crousel; Elvira González, Giorgio Persano, Helga de

Alvear, Jocelyn Wolff, Krinzinger, Lelong, Mai 36, Meyer Riegger, Nächst St. Stephan Rosemarie Schwarzwälder, Peter Kilchmann, ProjecteSD o Thaddaeus Ropac, entre otras.

En paralelo al Programa General, ARCOmadrid contará con tres secciones comisariadas, como el 'Mediterráneo: un mar redondo', que comisariada por Marina Fokidis, con la asesoría de Bouchra Khalili, Hila Peleg y Pedro G. Romero, pretende movilizar las relaciones que transcurren de abajo arriba y de lado a lado en un esfuerzo por alcanzar un punto de encuentro para las intensidades compartidas de esta área geográfica.

La presencia de 20 galerías de 13 países permitirá profundizar en trabajos de artistas como Anna Boghiguian -KOW-, Iman Issa -Rodeo-, Jumana Manna -Hollybush Gardens-, Mohamed Bourouissa -Kamel Mennour-, Silvina Der Meguerditchian -Kalfayan Galleries-, Stefania Strouza -A.Antonopoulou.Art-, Laia Estruch -Ehrhardt Flórez- o Hana Miletic -Lambda Lambda Lambda-.

Otra de las secciones comisariadas es 'Opening by Allianz', volverá a ser el espacio de descubrimiento de nuevas propuestas en la feria. La selección de Julia Morandeira y Yina Jiménez Suriel representará la apuesta del joven galerismo internacional con la participación de 17 galerías como Constitución, Foro.Space, HOA, Pequod Co., The Liminal o Zina.

Por último, la sección 'Nunca lo mismo. Arte latinoamericano' contribuirá a reforzar la investigación en torno a la creación latinoamericana y su relación con todos los agentes presentes en la feria. Comisariada por Mariano Mayer y Manuela Moscoso, estará formada por una selección de artistas procedentes de Latinoamérica con 11 galerías como Jaqueline Martins, Max Mayer, Karen Huber, Crisis, Proyectos Ultravioleta y Hache.

A estos contenidos se unirá el Foro, que ampliará el análisis en torno al arte de la región mediterránea con una estructura tan multifacética y plural como las propias prácticas artísticas de los diversos países, y acercará al compromiso y apoyo constante de coleccionistas de diversos contextos.