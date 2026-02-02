La Bolsa española cae el 0,12% tras la apertura, arrastrada por los metales y el crudo

La Bolsa española reduce las pérdidas iniciales y, tras la apertura de este lunes, cae el 0,12% afectada por el desplome que sufren los precios de los metales preciosos como el oro y la plata, y las materias primas como el Brent.

En los primeros compases de cotización, el IBEX 35, el principal indicador nacional, se deja ese 0,12%, hasta los 17.855,1 puntos. Las ganancias del año se reducen al 3,16%.

A esta hora, el oro reduce su caída al 5,84% (4.608,90 dólares) y la plata al 8,68% (77,82 dólares).

Los expertos explican que, tras la fuerte bajada, por segundo día consecutivo, de los metales preciosos, el resto de activos del mercado registra ventas en cadena.

Pesa en el sentimiento del mercado la nominación de Kevin Warsh, por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para dirigir la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), según el analista de XTB Manuel Pinto, para quien el oro y la plata pueden sufrir nuevas correcciones, al igual que el bitcóin, "al descontarse la apreciación del dólar, la subida en la rentabilidad de los bonos y la reducción de liquidez del mercado".

La Bolsa española, al igual que el resto de bolsas, cae este lunes y se aleja así de los máximos históricos de cierre que marcó el pasado viernes, en los 17.880,9 puntos, tras subir el 1,66%.

Al otro lado del Atlántico, Wall Street también cerró el viernes en rojo, mientras los futuros sobre sus principales indicadores adelantan a esta hora una apertura con caídas superiores al 1%.

En Asia, donde además han pesado las dudas sobre el sector tecnológico, el Nikkei ha perdido el 1,25%.

Asimismo, la Bolsa de Shanghái se deja el 2,48% y el Hang Seng de Hong Kong el 2,48%.

A esta hora, el euro sube levemente y se cambia a 1,185 dólares, mientras que las principales plazas han iniciado la sesión en rojo: Milán cede el 0,65%, París el 0,52%, Londres el 0,51% y Fráncfort el 0,44%.

Dentro del mercado español, Repsol lidera las pérdidas, al bajar el 2,63%; seguido de Acerinox, el 2,56%; Solaria, el 2,31%; y ArcelorMittal, el 2,15%.

IAG es por su parte, el valor que más sube, el 1,39%; mientras que Amadeus suma el 1,34%.

Telefónica también avanza el 1%, Inditex el 0,51% e Iberdrola, el 0,29%; en tanto que BBVA cede el 0,56% y Santander el 0,78%.

En la agenda macroeconómica del día destaca la publicación en las principales economías de Europa y en EE. UU. de las lecturas finales de enero de los PMIs manufactureros.

También se darán a conocer las ventas minoristas de Alemania del mes de diciembre, y ello, a la espera de las reuniones del Banco Central Europeo (BCE) y del Banco de Inglaterra de esta semana.

El Brent, el crudo de referencia de Europa, baja a esta hora el 4,82%, hasta los 65,97 dólares, un día después de que la alianza petrolera OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, confirmase que mantendrá estable el nivel de su oferta el próximo mes, sin reaccionar a la fuerte subida de los precios del crudo impulsada por la escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán.

En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono español a diez años alcanza el 3,214%.