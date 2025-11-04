Transparencia total
Transparencia total
Buscar

Economía

La Bolsa española abre con una caída del 1,33% arrastrada por Telefónica, que baja el 9%

  • Las ganancias del año se reducen al 36,44%
  • Telefónica recortará al 50% el dividendo que pagará en 2026
Indicador IBEX 35 en la Bolsa de Madrid.
Indicador IBEX 35 en la Bolsa de Madrid. EFE

La Bolsa española ha abierto este martes con una fuerte caída del 1,33%, por debajo de los 15.900 puntos, arrastrada por uno de los grandes valores del mercado español, Telefónica, que se hunde el 9,30% tras los resultados, según informa EFE.

En los primeros compases de cotización, el IBEX 35, el principal selectivo español se deja ese 1,33% y los 15.900 puntos (15.824,4 enteros). Las ganancias del año se reducen al 36,44%.

Sacyr, gigante del IBEX y de la brecha salarial: su presidente gana 185 veces más que sus empleados

Sacyr, gigante del IBEX y de la brecha salarial: su presidente gana 185 veces más que sus empleados

Ver más

Dentro del indicador, Telefónica cae con fuerza, el 9,30%, después de anunciar que perdió 1.080 millones de euros hasta septiembre, frente a los 954 millones que ganó en los nueve primeros meses de 2024, y que recortará al 50% el dividendo que pagará en 2026.

Más sobre este tema
logo infoLibre
stats