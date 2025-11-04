La Bolsa española abre con una caída del 1,33% arrastrada por Telefónica, que baja el 9%

La Bolsa española ha abierto este martes con una fuerte caída del 1,33%, por debajo de los 15.900 puntos, arrastrada por uno de los grandes valores del mercado español, Telefónica, que se hunde el 9,30% tras los resultados, según informa EFE.

En los primeros compases de cotización, el IBEX 35, el principal selectivo español se deja ese 1,33% y los 15.900 puntos (15.824,4 enteros). Las ganancias del año se reducen al 36,44%.

Sacyr, gigante del IBEX y de la brecha salarial: su presidente gana 185 veces más que sus empleados Ver más

Dentro del indicador, Telefónica cae con fuerza, el 9,30%, después de anunciar que perdió 1.080 millones de euros hasta septiembre, frente a los 954 millones que ganó en los nueve primeros meses de 2024, y que recortará al 50% el dividendo que pagará en 2026.