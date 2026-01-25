Cuerpo asegura que construir vivienda para alquiler asequible es un gran objetivo del fondo soberano

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha afirmado que "uno de los grandes objetivos" del nuevo fondo soberano, llamado "España crece", será la construcción de vivienda para alquiler asequible, según informa EFE.

En una entrevista que publica este domingo La Vanguardia, Cuerpo ha dado más detalles del fondo anunciado hace unos días por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que contará con 10.500 millones de euros, con vocación de movilizar hasta 120.000 millones.

El ministro ha explicado que a estos 10.500 millones destinados a crédito se sumarán 2.800 millones de fondos no reembolsables.

También ha afirmado que se está ultimando ya la estrategia de inversión y la definición de su estructura, de modo que se espera que el fondo se ponga en marcha a lo largo del segundo trimestre de este año.

Con relación al acuerdo de Mercosur, ha querido ser "muy claro" y ha asegurado que para el Ejecutivo de Pedro Sánchez "el sector primario, la agricultura, no es ninguna moneda de cambio en ningún acuerdo comercial".

"El sector primario está protegido en este acuerdo, tanto en materia de controles en frontera como en materia también de acceso de productos en sectores que puedan ser más sensibles, como por ejemplo la ganadería", ha añadido.

Ha dicho, asimismo, que no entiende la actitud del PP con relación a este acuerdo y la ha relacionado con "un cálculo político cortoplacista", ya que los populares usan "los mismos argumentos que Vox, pero con algunos días de retraso".