Qué son los fondos soberanos que ha anunciado el Gobierno y qué países cuentan con ellos

España pasará a formar parte del grupo de países que cuenta con fondos soberanos. La medida ha sido confirmada por el presidente Pedro Sánchez en su intervención en el Spain Investors Day, celebrado en Madrid, en la que ha anunciado la creación de 'España crece'. Con una dotación de 10.500 millones de euros y el objetivo de llegar a movilizar hasta 120.000 millones, este nuevo fondo será gestionado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y tratará de tomar el testigo de los 'Next Generation'.

A través de avales, préstamos e instrumentos de capital, 'España Crece' centrará su actividad financiera en varios sectores: vivienda, energía, digitalización, IA, reindustrialización, economía circular, infraestructura, agua y saneamiento o seguridad. De esta forma, España se unirá a países como Noruega, China o Arabia Saudí, cuyos fondos soberanos tienen inversiones en una amplia variedad de actividades.

Qué son los fondos soberanos

Este tipo de fondos se constituyen con dinero de un Estado, lo que los convierte en parte de su propiedad y se destinan a distintas actividades económicas para conseguir una rentabilidad a largo plazo. Los fondos soberanos son habituales en países exportadores de materias primas cuya actividad financiera se desarrolla, sobre todo, más allá de sus fronteras.

El fondo soberano más grande actualmente es el de Noruega —llamado Fondo de Pensiones Global del Estado—, que utiliza los ingresos recaudados de la explotación del petróleo y gas para invertir en acciones, inmobiliario o infraestructuras renovables. Con la mirada puesta en las generaciones venideras, este fondo fue creado en los años 90 y ahora sus recursos están valorados en 2 billones de dólares.

Al igual que en el caso noruego, el fondo Abu Dhabi Investment Autority ha encontrado su fuente de ingresos en los combustibles fósiles del país, con un valor total de activos de 1,19 billones de dólares. Este fondo, propiedad del emirato que lleva su nombre, ha centrado su inversión en América del Norte, con el 45-60% de sus recursos, según explican en su página web.

Por su parte, China también cuenta con varios. Destaca el China Investment Corporation (CIC), con un 1,33 billones de dólares en activos. Otros fondos importantes de la región son el de Kuwait —Kuwait Investment Authority— y el de Arabia Saudí —Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita—, con un valor de 1 billón y de 925.000 millones de dólares, respectivamente.

Estos fondos han llegado a estar envueltos en luchas entre grandes compañías, como la batalla entre Paramount y Netflix de finales de 2025 por el control de Warner Bros, en la que la primera vio su oferta apoyada por el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF) y la Autoridad de Inversiones de Catar (QIA).